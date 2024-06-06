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Mauro Icardi'den sürpriz hareket! Erden Timur, Galatasaray'dan ayrılınca...

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#Galatasaray#Icardi#Erden Timur
Mauro Icardiden sürpriz hareket Erden Timur, Galatasaraydan ayrılınca...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 10:06

Galatasaray'ın şampiyon tamamladığı sezonda gol kralı olan Mauro Icardi, Erden Timur'un ayrılığı sonrası sürpriz bir harekete imza attı, taraftar endişelendi.

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Galatasaray'la son iki sezonda şampiyonluk yaşayan, geride kalan sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mauro Icardi, Erden Timur'un ayrılığı sonrası sürpriz bir harekete imza attı.

Arjantinli futbolcunun Instagram hesabında Galatasaray ile ilgili öne çıkan hikayelerini kaldırdığı fark edildi.

Bu hareket, Icardi'nin Erden Timur'un ayrılığına tepki gösterdiği şeklinde yorumlandı.

Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Icardi, geride kalan sezon 47 resmi maça çıkıp 32 gol ve 12 asistle takımına katkı yaptı.

Mauro Icardiden sürpriz hareket Erden Timur, Galatasaraydan ayrılınca...

DUYGUSAL VEDA MESAJI

Icardi, Erden Timur'un ayrılığını açıkladığı günün akşamında duygusal bir veda mesajı paylaşımıştı.

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"Asla yalnız olmadın, hiç yalnız yürümedin. Her savaşta senin yanındaydım, her şeye ve herkese karşı omuz omuza savaştık. Fırtınalara birlikte göğüs gerdik ve her zaman galip çıktık. Bugün aşık olduğun, uğruna hayatını verdiğin kulübe veda ediyorsun. Bitti diye ağlama, yaşandı diye sevin. Eminim ki daha güçlü geri döneceksin. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler."

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#Galatasaray#Icardi#Erden Timur

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