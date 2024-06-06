Galatasaraylı Dries Mertens: 'Ciro'ya gösterilen ilgi çok abartılı'

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Galatasaray'da geride kalan sezonda kazanılan maçlar ve şampiyonluk sonrasında sahaya giren Ciro için babası Mertens'ten açıklama geldi.

"GERÇEKTEN ABARTILI"

Mertens, şampiyonluk kutlamalarında taraftarların tezahürat yaptığı ve tribünlere üçlü çektiren Ciro’ya gösterilen ilgiyle ilgili “Hepimizin hoşuna gidiyor ama ilgi gerçekten abartılı” dedi.

Mertens’in eşi Kat da “Sürekli fotoğrafı çekiliyor. Sonsuza kadar burada yaşayacak olsaydık, böyle fotoğraflara izin vereceğimizi sanmıyorum” diye konuştu.