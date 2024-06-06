×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaraylı Dries Mertens: 'Ciro'ya gösterilen ilgi çok abartılı'

Güncelleme Tarihi:

#Mertens#Galatasaray#Ciro
Galatasaraylı Dries Mertens: Ciroya gösterilen ilgi çok abartılı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 07:00

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük ilgi gören Ciro Mertens için açıklama geldi.

Haberin Devamı

Galatasaray'da geride kalan sezonda kazanılan maçlar ve şampiyonluk sonrasında sahaya giren Ciro için babası Mertens'ten açıklama geldi.

"GERÇEKTEN ABARTILI"

Mertens, şampiyonluk kutlamalarında taraftarların tezahürat yaptığı ve tribünlere üçlü çektiren Ciro’ya gösterilen ilgiyle ilgili “Hepimizin hoşuna gidiyor ama ilgi gerçekten abartılı” dedi.

Mertens’in eşi Kat da “Sürekli fotoğrafı çekiliyor. Sonsuza kadar burada yaşayacak olsaydık, böyle fotoğraflara izin vereceğimizi sanmıyorum” diye konuştu.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan Anthony Martial hamlesiGalatasaray'dan Anthony Martial hamlesi!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mertens#Galatasaray#Ciro

BAKMADAN GEÇME!