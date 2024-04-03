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Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme: Saldırı olduğunda cevap vermeliyiz

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Fenerbahçe
Mauro Icardiden Fenerbahçeye gönderme: Saldırı olduğunda cevap vermeliyiz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 01:03

Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera ve Mauro Icardi, Hatayspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ederken oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

G.Saray’da Mauro Icardi sarı kırmızılı takımı sırtlamaya devam ediyor.  Arjantinli yıldız dün Hatayspor karşısında da fileleri havalandırırken son 3 maçta 4. kez topu ağlarla buluşturdu. 

Üst üste 3 maçta da skora katkı veren Icardi bu periyotta 4 gol, 1 asistle 5 gole direkt katkı verdi. Yıldız futbolcu son 3 golünü de kafayla ağlara gönderdi.

"BiZ DÜRÜST BiR KULÜBÜZ"

Mauro Icardi önemli bir galibiyet aldıklarını belirtirken gol sevinci için ise şu açıklamayı yaptı: “Biz maç maç gidiyoruz. Maç önünde kulüp ve başkanımız hakkında bazı yorumlar yapılmış onları duyduk. Biz dürüst bir kulübüz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum. İyi uyuyacağız diye düşünüyorum."

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ŞAMPiYONLUK BU TAKIM GALiPTiR BU VE BU BAŞKANIN HAKKI

G.Saray'ın Kaptanı Fernando Muslera, Hatay önünde çok iyi bir performans sergilememelerine rağmen kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Deneyimli kaleci 90 dakikanın ardından yaptığı açıklamada “Galip olduğumuz için mutluyuz. En iyi maçımız değildi. Az fırsat vermemiz, daha fazla fırsat yaratmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız ve yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

BEKLEDİĞİM BİR ŞEYDİ

Uruguaylı eldiven G.Saray’da 500. maçına çıkmasını ise “Beklediğim bir şeydi bu, oyuncu kariyeri için önemlidir. Onca şampiyonluk, kupa kazandık. Bu takım, bu başkan hak ediyor şampiyonluğu, bunun için mücadele ediyoruz” sözleri ile değerlendirdi.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Fenerbahçe

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