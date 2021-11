Mauro Icardi tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti! 2050 yılına kadar olay anlaşma...

Haberin Devamı

Spor Arena Dış Haberler - Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın çalkantılı ilişkilerinde uzun yıllar konuşulmayacak yeni bir perde açıldı.

TyC Sports'ta yer alan habere göre; Mauro Icardi, sahip olduğu tüm mal varlığının yanı sıra mevcut ve gelecekteki tüm sözleşmelerinden hak edeceği maddi kazanımları 2050 yılına kadar eşi Wanda Nara'ya devretti.

Mauro Icardi'nin Wanda Nara'ya devrettiği taşınmazlar arasında Milana ve Como Gölü'ndeki lüks evler bulunuyor. Wanda Nara ayrıca sözleşme hak edişleri ve mal varlığının dışında eşinin imaj haklarını da devraldı.

"ANLAŞMAYI İMZALADIK"

Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Mauro Icardi ile olan fotoğrafını paylaşmış ve boşanmak için her şeyi hazırladıklarını ancak son anda bazı şeylerin farkına vararak bu karardan vazgeçtiklerini söylemişti.

Wanda Nara söz konusu paylaşımında, "Son aylarda yüklediğim fotoğraflar ne kadar mutlu olduğumuzu gösterdi. Geri dönüşü olmadığını anlayınca bana böyle devam edemeyeceğimizi, eğer acıyı bitirmenin tek yolu ayrılmaksa bunu yapabileceğimizi söyledi. Avukatımıza gittik ve Mauro tüm teklifleri kabul etti. Koşulları ve anlaşmayı imzaladık. Ertesi gün bana hiç kimsenin yazmadığı bir mektup yazdı. Bana her şeyi verdiğini, her şeye sahip olduğunu, benim mutlu olmamın onu mutlu edeceğini söyledi. Sonra fark ettim ki her şeye sahip olabilirim ama onunla olmasaydım hiçbir şeyim olmazdı. Bu kötü zamanın bizi bir çift ve bir aile olarak bir araya getireceğine eminim. İkimizin de sekiz yıllık hikayeyi bitirme özgürlüğümüz vardı ama ağlamaktan yorulduk birbirimizi seçtik. Seni seviyorum Mauro Icardi." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı