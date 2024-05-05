Mauro Icardi: Mayıstayız ve şampiyonluk artık yakın

Haberin Devamı

Galatasaraylı oyuncular Mauro Icardi, Dries Mertens ve Victor Nelsson, Sivasspor'u 6-1 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.

"FENERBAHÇE, SİVAS'A KARŞI ZORLANDI"

Sivasspor'un Fenerbahçe'yi zorladığına dikkat çeken Icardi, "Çok önemli bir maçtı. Zor bir rakip olduklarını, rakibimizi zorladıklarını biliyorduk. Ama evimizde iyi oynayacağımıza inanıyorduk. İstediğimiz sonuca ulaştık." dedi.

"ŞAMPİYONLUK ARTIK YAKIN"

Şampiyonluğa yakın olduklarını söyleyen Arjantinli yıldız, "Bir hafta önce de söylediğim gibi zor bir sezon. Ekimden beri yüzde yüz değilim. Her zaman takıma yardımcı olmak istiyorum. Mayıstayız ve şampiyonluk artık yakın. Orada olmak istiyorum. Takımı eksik bırakmak istemedim. Sakatlıklara rağmen oynamak istedim. Şu anda da çok yakın, çok az adım kaldı. Erden Bey'e ve ekibine teşekkür etmek istiyorum onlar sayesinde buraya geldim. Hırslı bir insanım, kazanmayı seviyorum. Gol atmak istiyorum. Taraftarımız bizi yalnız bırakmıyor. Onlar da bizi ikna ediyor nasıl oynamamız gerektiğine dair. Teşekkür olarak her zaman yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum." diye konuştu.

Haberin Devamı

"BİRKAÇ GÜN ANTRENMAN YAPAMADIM AMA..."

Maçtan önceki sakatlığı için gelen soruya cevap veren Mertens, "Açıkçası kolay bir maç değildi. Bireysel kalitelerin yüksek olduğu bir takım. Ama bizim de bireysel kalitemiz yüksek. Konsantrasyonumuz eksilmedi ve kazanmak istediğimizi gösterdik bu akşam. Birkaç gün antrenman yapamadım ama doktorlarımız gerekli desteği sağladı ve oynadım." dedi.

Galatasaray'da gelecek sezon kalıp kalmayacağına yönelik soruya cevap veren Belçikalı yıldız, "Göreceğiz, bu hafta görüşmeler olacak" dedi.

"KALİTEMİZİ GÖSTERDİK VE İNANILMAZ GOLLER ATTIK"

Victor Nelsson ise "İyi bir galibiyet 6-1. Kalitemizi gösterdik ve inanılmaz goller attık. 6-1'lik bir maç olmadığını söyleyebilirim ama iyi bir maç oldu. Bir sonraki maça odaklanacağız. Şampiyonluk istiyoruz, bunu da maçlarda gösteriyoruz. Tesislerde, stadyumda inanılmaz bir atmosfer var. Son 3 maçımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.