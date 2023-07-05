Mauro Icardi için yeni gelişmeyi duyurdular: 'Wanda Nara, PSG'yi çileden çıkarıyor'

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Galatasaray'da tek sezonda taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ARABİSTAN'DAN TEKLİF İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Tuttomercato'nun yayınladığı habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Mauro Icardi'ye iki yıl için 80 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Aynı haberde Al Shabab'ın PSG'ye de bonservis olarak 20 milyon euro teklif ettiği ifade edilmişti.

'İLGİNİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Okan Buruk ise konuyla ilgili "25'inde Icardi'yi sahada görme ihtimalimiz var. Ümidimiz o. Kulüp elinden geleni yapıyor. Sonuçta oyuncunun kendisi ve kulübü de var. Galatasaray elinden geleni yaptığını görüyoruz. Bu da inşallah kısa bir zamanda sonuçlanır. Ümidimiz ilk maça yetiştirmek. İlk maç olmaz, ikinci maç olur. Daha sonraki tur olur, bunların hepsi seçeneklerden. Tek başına bizim elimizde olan bir şey değil. Kulüp elinden gelenin fazlasını yapıyor. Mauro ile konuşmadık daha" şeklinde konuşmuştu.

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FRANSA BASINI: WANDA ÇİLEDEN ÇIKARDI

Fransız basınında çıkan yeni habere göre; Wanda Nara, Suudi Arabistan'da yaşamak istemiyor.

Haberde; 'Icardi'nin menajeri Wanda Nara, PSG'yi çileden çıkarıyor. Nara, Suudi Arabistan'da yaşamak istemediği için PSG, 20 milyon euroluk bonservis geliri fırsatını kaçırıyor" ifadeleri yer aldı.

İTALYA KONUSUNDA BASKI YAPIYOR

Ayrıca Wanda Nara'nın, Icardi'ye İtalya'ya dönülmesi konusunda baskı yaptığı bilgisi de verildi.

Geçen sezon PSG'nin, Arjantinli yıldızın maaşının yüzde 90'ı ödemek zorunda kaldığı ve aynı durumla karşılaşmak istenmediği vurgulandı.