Mauro Icardi, Başakşehir maçında tarihe geçebilir!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir FK'ya konuk oluyor.

Saat 20:00'de başlayacak olan mücadeleyi Hakem Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcılıklarını ise Bora Özkara ve Hakan Yemişken yapacak.

Zorlu mücadele öncesi Başakşehir FK 3 puanla 16. sırada yer alıyor. Galatasaray ise 10 puanla ikinci sırada bulunuyor.

GALATASARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki takım şimdiye kadar 33 kez karşılaşırken bu mücadelelerin 16'sını Galatasaray kazandı. Başakşehir sahadan dokuz kez galibiyetle ayrılırken sekiz maç ise berabere bitti. Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan mücadelelerde ise sarı - kırmızılılar sekiz kez galip gelirken, Başakşehir de altı kez kazandı. Üç maç berabere bitti.

ICARDI İÇİN FARKLI BİR ANLAMI VAR

Haberin Devamı

Saat 20:00'de başlayacak olan mücadele Galatasaray'ın Arjantinli starı Mauro Icardi için farklı bir anlam taşıyor.

İlk 11'de sahaya çıktığı son 11 karşılaşmada gol atmayı başaran Mauro Icardi, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve şimdilerde Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Burak Yılmaz'ın Trabzonspor forması giyerken kırdığı rekora ortak olmuştu.

Fanatik'te yer alan habere göre; Mauro Icardi bu akşam da gol atmayı başarırsa ilk 11'de sahaya çıktığı 12 maçta da gol atarak Burak Yılmaz'a ait rekorun yeni sahibi olacak.

GOL ATTIĞI TAKIMLAR

30 yaşındaki oyuncu ilk 11'de sahaya çıktığı, Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında 18 kez gol sevinci yaşadı.