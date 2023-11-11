Mauro Icardi 278 dakikadır gol atamıyor! G.Saray için işkence gibi...

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Süper Lig’de son olarak 2-1’lik Beşiktaş derbisinin 82. dakikasında fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarının ardından dün akşam Hatayspor karşısında da gol atamadı. Süper Lig’de 3 maçı suskun geçen ve toplam 278 dakikadır gol sevinci yaşayamayan İcardi geçen sezon da Mart-Nisan 2023 döneminde Kasımpaşa, Konya ve Adana Demirspor maçlarında gol atamamıştı.

KEREM SON GOLÜNÜ SAMSUN’A ATTI

Kerem Aktürkoğlu ise sezonun ilk 4 haftasını 3 gol 3 asistle geçtikten sonra sustu. Son olarak 4-2’lik Yılport Samsunspor karşılaşmasının 29. dakikasında fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, 8 maçlık sürede gol atamazken sessiz geçen süre 781 dakikayı buldu. Mauro İcardi ve Kerem Aktürkoğlu, gol atamadıkları sürede sarı kırmızılı takım adına sadece birer asist yapabildiler.

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HATAY DEPLASMANLARI G.SARAY iÇiN iŞKENCE GiBi!

Galatasaray, Süper Lig’de ilk kez 2020-21 sezonunda yer alan Atakaş Hatayspor karşısında deplasmanlarda istediği sonuçları alamıyor. Bordo beyazlı rakibi ile son dört sezonda (geçen sezon 3-0 hükmen kazandığı maç hariç) 3 kez deplasmanda karşılaşan sarı kırmızılı takım, 3’ünü de kaybetti. İlk olarak 2020-21’de Cimbom’u 3-0 yenen Hatayspor, 2021-22’deki mücadeleyi de 4-2 kazandı. Dün akşam Hatayspor’un ev sahipliğinde Mersin’de oynanan maçı da kaybeden Galatasaray’ın lig tarihinde daha ilk üç ziyaretinde puan alamadığı tek deplasman Trabzonspor’du (3M - Mayıs 1975-Şubat 1977).