Matthew Lewis, Call of Duty Mobile’ın geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu

Sezon 3 ile ilgili ayrıntıları bizimle paylaşabilir misiniz? Yeni sezonda oyunseverleri bekleyen özel içerik nedir?

Call of Duty: Mobile Sezon 3'ün 17 Nisan'da başlayacağını ve resmi adının Call of Duty: Mobile Season 3: Tokyo Escape (Call of Duty: Mobile Sezon 3: Tokyo’dan Kaçış) olduğunu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Oyun, hayranların hoşuna gideceğini umduğumuz harika bir Japon estetiğine sahip.

Oyuncuları, "Kılıçlar ve Taşlar" adlı çok oyunculu bir mod dahil olmak üzere heyecan verici bol içerik bekliyor. Ayrıca iki yeni harita olacak: Orta Doğu çölünde bir vaha şehrinin olduğu 'Oasis' (Vaha) haritası ve şarap mahzenleri, dükkanları ve çeşmeli meydanları olan tablo gibi bir 'Coastal' (Sahil) haritası. Oyuncuları ayrıca yeni işlevsel silahlar da bekliyor.

En heyecan verici şey, şimdiye kadar çıkanların en güzeli olan yeni Battle Pass (Savaş Bileti). Özellikle Bizon kostümüne dikkat! Oyuncular ayrıca, Sezon başladıktan sonra mağazada sezonluk mücadeleler, şans çekilişleri, paket özellikler ve daha birçok şey bulabilirler.

COD: Mobile için gelecekte planlananlar neler? Kısa, orta ve uzun vadede neler göreceğiz?

İki şeye odaklanacağız. Birincisi, oyunun hayranlarına tadını çıkaracakları yeni içerik getiren Sezon 3'ün 17 Nisan'da yayınlanması.

İkincisi, Sony ile Call of Duty Mobile Dünya Şampiyonası'nın 3 Haziran'da başlaması. Giriş eşiklerini olabildiğince düşürdük. Önceden alıştırma yapabilmek için bir klan ya da ekip bulmanız gerekmiyor. Solo bir oyuncu olarak oynadığınız ve alıştırma yaptığınız sürece, şampiyonada ilerleyebilir ve harika ödüller kazanmak için başka kişiler ve arkadaşlar bulabilirsiniz. Call of Duty: Mobile Ranked Mode (Sıralamalı Mod) için hak kazanan aday oyuncular, toplamı 2 milyon ABD Dolarını aşan oyun içi ödüller için yarışabilirler.

Ayrıca, yoğunlaştırılmış COD yarışma içeriğini barındırmak için 14 Nisan'da Esport Youtube kanalını açtık. Bu, hayranların yeni resmi kanalda oyuncuların becerilerini sergilemesini seyredebileceği bir platform olacak.

CODM Esports'da ve COD Şampiyonaları'nda bizi gelecekte bekleyen etkinlikler ve planlananlar neler?

Call of Duty: Mobile için ayrıca, 12 Nisan'dan beri oyun içi mağazamızda satılan Fanous Bundle'ın çıkmasıyla da yeni ayın görülmesini kutluyoruz. Çekici koyu mor ve altın sarısı renklerde bir usta operatör kostümü olan gerçekten harika bir paketimiz, ayrıca sezon kutlamaları sırasında sezona özgü kanatlı giysilerimiz, sırt çantalarımız ve paraşütlerimiz var. Orta Doğu'daki hayranlar ayrıca, para ve diğer birçok türde ödül kazanma fırsatı sunan WIZZO ile ay boyu sürecek ortak çalışmaya katılabilirler. Bu da hayranların kısa vadede bekleyebilecekleri hoş bir etkinlik.

COD: Mobile dünya çapında hızla büyüyen bir topluluğa sahip. Bu yeni kitleyi ve deneyimlerini, dizinin mevcut sadık topluluğuna eklemek nasıl bir his?

Yeni sezonlar, insanlara sunduğumuz şeyleri yenilememiz için bir fırsat. Bizim açımızdan söz konusu olan sadece yeni haritalar, yeni temalı etkinlikler veya yeni içerik değil; bu sezon temaları aynı zamanda insanları bir parça daha farklı bir oyuna geri getirmenin de harika bir yolu. Özellikle bu sezon, muhtemelen tematik açıdan şimdiye dek en farklı olan sezonlardan biri. Özellikle bir süredir oynamayan mevcut oyuncular, katıldıklarında oyunun tamamen COD oyunu olduğunu; hala Call of Duty izlenim ve estetiğine sahip olduğunu; öte yandan oyunun köşesini bucağını yaratıcı açıdan şimdiye dek hiç yapmadığımız düzeyde keşfetmekte olduğumuzu fark edecekler.

Bence COD oyunları bir süredir bu aşamadan geçiyor; şimdiye kadar bir ay bile aynı yerde kalmadı; bu nedenle bu yepyeni bir öyküyü dünyanın belirli bir köşesinde, Tokyo'da anlatıyoruz. Bu da oyunu taptaze, farklı ve ilginç yapıyor.

Siz ve ekibiniz topluluktan geri bildirim almaktan hoşlanıyor musunuz? Topluluk ile olan bu ilişkinizin nasıl gelişeceğini düşünüyorsunuz; toplulukla yeni iletişim hatları açma yönünde başka planlarınız var mı?

Topluluğun yönlendirdiği olan bir oyun yaratmış olmaktan gurur duyuyoruz. Haftada bir kez topluluktaki kişilerle düzenli iletişim kuruyoruz ve bu tek yönlü değil gerçekten iki yönlü bir iletişim. Haftada bir gerek oyun içinden gerekse sosyal medya kanallarından aldığımız geri bildirimi toparlayıp değerlendiriyoruz. Ayrıca topluluktaki belirli kişilerle kurduğumuz bire bir iletişimde bu kişilerin nelerden hoşlandıklarını, başkalarından neler duyduklarını ve genel olarak modlarının nasıl olduğunu anlamaya çalışıyoruz.

Bir örnek vereyim: geçtiğimiz sezon bazı oyuncular belirli silahların sahadaki dengesinden pek memnun kalmadılar. Sanırım edindikleri izlenim belirli silahların, özellikle de belirli keskin nişancı tüfeklerinin biraz fazla güçlü, bazı SMG'lerin ise fazla zayıf olduğu yönünde. Yayıncılık ve geliştirme tarafında bizim açımızdan silahların dengeli olduğunun hissedilmesi önemli ve verilerimize baktığımızda silahlarımızın aslında oldukça dengeli olduğunu düşünüyoruz, ancak bazen algı gerçekten önemli; bizim için topluluğun dediklerine kulak vermek, sonra bu hislere göre bazı değişiklikler yapmaya başlamak bizim için büyük önem taşıyor.

Mayısın son günlerinden başlayarak tam olarak güncellenmiş 'silah meta' [verilerimiz] olacak; yani belirli silahların gücü azalacak, diğerleri ise daha fazla güçlenecek ve bu daha fazla güçlenen silahlarda topluluktan duyduklarımızı temel aldık. Bu işi yapmak aylar sürüyor; bu iş akışı bir süredir geliştirme aşamasında ve topluluk olmasa bunu doğru olarak yapamazdık.

Standart Battle Royal kültürünün dışına çıkarken ne gibi güçlüklerle karşılaştınız? Oyuncuların oyunun yapısını anlamayacaklarını veya bu yapıya tepki göstereceklerini düşünüyor musunuz?

Call of Duty Mobile konusunda karar verdiğimizde bize göre oyun oynama açısından başlıca iki hedef vardı. Birincisi COD dendiğinde çoğu kimse bundan çok oyunculu olmayı; 5'e karşı 5 oyuncuyu anlıyor. Bu nedenle tüm harita ve modların doğru gelmesini sağlamaya çalıştık; ‘oyunumuzu oynamak nasıl bir izlenim ve his veriyor’, ‘silahların, hareketlerin verdiği his ne’ bunlar önemliydi. Dolayısıyla işimiz yalnızca oyundaki unsurları mobilde yaratmaktan ibaret değildi; görsel manzara ve bu ortamda nasıl hayatta kaldığınız, çevrede nasıl dolaştığınız da önemliydi. Bu, işin en önemli kısmıydı, yani 5x5 çok oyunculu mücadeleyi mobile taşımak (ki bunun benzersiz olduğunu düşünüyoruz) rakiplerimizden hiçbirinin yapmadığı bir şey, bu yüzden mükemmel olduğundan emin olmak istedik.

Öte yandan Battle Royale nişancı türü oyun tarzını genel anlamda gerçekten de tamamen dönüştüren bir şey, bu yüzden aynı zamanda kendi Battle Royale deneyimlerimizden birini geliştirmek de önemliydi. Bizim açımızdan bu Battle Royale deneyiminde yapmak istediğimiz şey çok sayıda etkileşim noktanız ve eylemin kümelendiği belirli yerleriniz olmasını sağlayan harika bir büyük harita deneyiminin olmasıydı. Deneyim, aslında oyunun hayranlarının tanıyacağı belirli ünlü yerlerde kümelenip odaklanıyor; örneğin Nuketown gibi gerçekten ünlü olan belirli yerlerde toplanıyorlar.

Bizim açımızdan esas olan bu iki şeydi. En az rakiplerimizinki kadar iyi, hatta belki daha da iyi olan bir Battle Royale deneyimimiz olması, ancak aynı zamanda da çoğu kimse için COD oyununun vadettiği en önemli şeyi; yani harika bir 5x5 mücadeleyi sunmak.