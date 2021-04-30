MasterChef finalisti Barbaros Yoloğlu, Samsunspor'u ziyaret edip sunum yaptı
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un sürpriz bir konuğu vardı. MasterChef Türkiye 2020'nin finalisti Barbaros Yoloğlu, kulübü ziyaret etti ve futbolculara iftar için sunum yaptı.
MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının finalisti Samsunlu Şef Barbaros Yoloğlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'u ziyaret etti ve futbolculara sunum yaptı.
Şef Barbaros Yoloğlu, Nuri Asan Tesisleri’nde hazırladığı sunumunu iftar yemeğinde teknik heyete ve oyunculara ikram etti.
Yemeğin ardından kulüp başkanı Yüksel Yıldırım ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Şef Barbaros Yoloğlu’na Yılport Samsunspor forması hediye etti.
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