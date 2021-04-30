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GeriFutbol MasterChef finalisti Barbaros Yoloğlu, Samsunspor'u ziyaret edip sunum yaptı
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Futbol
Haber Giriş: 30.04.2021 - 22:22 | Son Güncelleme:

MasterChef finalisti Barbaros Yoloğlu, Samsunspor'u ziyaret edip sunum yaptı

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MasterChef finalisti Barbaros Yoloğlu, Samsunspor'u ziyaret edip sunum yaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un sürpriz bir konuğu vardı. MasterChef Türkiye 2020'nin finalisti Barbaros Yoloğlu, kulübü ziyaret etti ve futbolculara iftar için sunum yaptı.

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının finalisti Samsunlu Şef Barbaros Yoloğlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'u ziyaret etti ve futbolculara sunum yaptı.

Şef Barbaros Yoloğlu, Nuri Asan Tesisleri’nde hazırladığı sunumunu iftar yemeğinde teknik heyete ve oyunculara ikram etti.

Yemeğin ardından kulüp başkanı Yüksel Yıldırım ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Şef Barbaros Yoloğlu’na Yılport Samsunspor forması hediye etti.

MasterChef finalisti Barbaros Yoloğlu, Samsunsporu ziyaret edip sunum yaptı

MasterChef finalisti Barbaros Yoloğlu, Samsunsporu ziyaret edip sunum yaptı

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