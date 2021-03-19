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eSpor
Haber Giriş: 19.03.2021 - 16:10 | Son Güncelleme:

MARVEL’S AVENGERS Yeni nesil konsollar için hazır hale geldi

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MARVEL’S AVENGERS Yeni nesil konsollar için hazır hale geldi

SQUARE ENIX Ltd., Marvel's Avengers'ın artık PlayStation 5 ve Xbox Series X | S konsollarında mevcut olduğunu duyurdu.

Oyunun PlayStation 4 veya Xbox One sürümüne sahip olan oyuncular, ek ücret ödemeden tam yeni nesil sürüme yükseltebilir ve ilerlemelerini sürdürmek için kayıtlı oyunlarını aktarabilirler.

Buna ek olarak, oyunun piyasaya sürüldükten sonraki ikinci Operasyonu olan Marvel's Avengers Operation: Hawkeye - Future Imperfect çıkış yaptı ve oyun için yeni bir oynanabilir Süper Kahraman sunuyor. Clint Barton yani Hawkeye olarak da bilinen, eşsiz bir hassasiyete sahip bir okçuyu oynayabiliyoruz.

Clint Barton, Marvel's Avengers Operation: Hawkeye - Future Imperfect'in bir parçası olarak benzersiz yeteneklerini oyunun kadrosuna getiriyor ve tüm platformlarda temel oyunun sahiplerine ücretsiz olarak katıyor. Yeni oynanabilir Süper Kahramana ve oyunun devam eden Avengers Initiative hikayesindeki yeni bölüme ek olarak, Marvel's Avengers Operation: Hawkeye - Future Imperfect ayrıca güçlü bir yeni kötü adam tanıtıyor: Hulk'un Bruce Banner'ın beyni ve Hulk'un güçlü yönleri ve yetenekleri ile yeni bir versiyonu olan Maestro şimdi kıyamet gibi bir gelecekte.

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