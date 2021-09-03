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Futbol
Haber Giriş: 03.09.2021 - 15:00 | Son Güncelleme:

Martin Hasek resmen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da!

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Martin Hasek resmen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da!

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, orta saha oyuncusu Martin Hasek'i kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, orta saha oyuncusu Martin Hasek'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki Çek futbolcu Hasek ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor’a 'hoş geldin' Martin Hasek" ifadesi kullanıldı.

Hasek, daha önce Almanya 3. Lig takımlarından Würzburger Kickers'da forma giyiyordu.

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