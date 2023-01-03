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Marsilya'nın kazandığı maç sonrası Cengiz Ünder'den paylaşım: "Seni öldürmeyen şey güçlendirir"

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#Cengiz Ünder#Marsilya#Ligue 1
Marsilyanın kazandığı maç sonrası Cengiz Ünderden paylaşım: Seni öldürmeyen şey güçlendirir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 01:35

Cengiz Ünder'in 90 dakika oynadığı maçta Marsilya, Montpellier takımını 2-1 mağlup etti.

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Cengiz Ünderli Marsilya, Fransa Ligue 1'in 17'nci haftasında Montpellier deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Stade de la Mosson Stadyumu'ndaki maçta Marsilya'nın galibiyet gollerini 47. dakikada Nuno Tavares ve 61. dakikada Maxime Esteve (KK) attı.

Ev sahibinin tek golünü ise 90+1. dakikada Teji Savanier kaydetti.

Marsilya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder 90 dakika sahada kalırken yüzene aldığı darbe sonrası kaşı açıldı.

Karşılaşmanın ardından fotoğrafını paylaşan Cengiz Ünder, "Seni öldürmeyen şey güçlendirir" notunu düştü.

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#Cengiz Ünder#Marsilya#Ligue 1

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