Marsilya'da Cengiz Ünder, attığı gol sonrası Fransa manşetlerinde: "En iyi zamanda uyandı"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Önemli F-35 ve F-16 açıklaması… İkinci toplantı ABDde yapılacakÖnemli F-35 ve F-16 açıklaması… İkinci toplantı ABD'de yapılacak#MSB
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Alec Baldwine kötü haberÜnlü oyuncu katil olmuştu... Alec Baldwin'e kötü haber!#Alec Baldwin
İngiltere onları konuşuyor Loris Karius ve Ozan Kabak...İngiltere onları konuşuyor! Loris Karius ve Ozan Kabak...#Ozan Kabak
Kritik Erdoğan - Biden zirvesi dünya basınında O sözlere dikkat çektiler: Çok yapıcı görüşmeKritik Erdoğan - Biden zirvesi dünya basınında! O sözlere dikkat çektiler: Çok yapıcı görüşme#CUMHURBAŞKANI Erdoğan
Kaç dakika görüştülerKaç dakika görüştüler#Erdoğan
Yerli ve milli Garaj Çocuğu görevi bırakıyorYerli ve milli 'Garaj Çocuğu' görevi bırakıyor#Yemeksepeti
Macrondan skandal açıklamaMacron'dan skandal açıklama!#Macron
Yol ortasında sır mezarYol ortasında 'sır mezar'#Edirne
Ödüllü narkotik polisi tutuklanmıştı 60 km kaçmış, 4 kişiyi yaralamışÖdüllü narkotik polisi tutuklanmıştı! 60 km kaçmış, 4 kişiyi yaralamış#Adana
Bakan Soylu: Birileri gibi, Angelina Jolie fotoğrafı gibi sadece ‘-mış gibi yapıyor’ olmadıkBakan Soylu: Birileri gibi, Angelina Jolie fotoğrafı gibi sadece ‘-mış gibi yapıyor’ olmadık#İçişleri Bakanı
Kadın sporcuların münasip giysi zaferiKadın sporcuların 'münasip giysi' zaferi!#Kadın Sporcu
İstanbul’da tespit edildi 80 metre uzunluğunda… Şaşırtan görüntüİstanbul’da tespit edildi! 80 metre uzunluğunda… Şaşırtan görüntü#İstanbul
Bengü ikinci kez anne olduBengü ikinci kez anne oldu#Bengü
Okullar kapanacak mı Sağlık Bakanı Kocadan net yanıtOkullar kapanacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan net yanıt#Koronavirüs
ABD ordusundan lazer silahı adımıABD ordusundan lazer silahı adımı!#ABD
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Marsilya'da Cengiz Ünder, attığı gol sonrası Fransa manşetlerinde: "En iyi zamanda uyandı"

#Cengiz Ünder#Marsilya#Ligue 1
Marsilyada Cengiz Ünder, attığı gol sonrası Fransa manşetlerinde: En iyi zamanda uyandı

Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Ligue 1'in 12. haftasında Clermont'u 1-0 yendikleri maçta sahneye çıkarken, Fransız basını milli futbolcu için övgü dolu ifadeler kullandı.

Haberin Devamı

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Marsilya deplasmanda Clermont'u 1-0 mağlup ederken, karşılaşmaya milli futbolcu Cengiz Ünder damga vurdu.

Mücadelenin 25. dakikasında sahneye çıkarak topu ağlara gönderen milli futbolcu, takımı Marsilya'ya 3 puanı getirmeyi başardı.

Bu sezon 13. resmi maçında 5. golünü kaydeden ve takımın en golcü isimlerinden olan Cengiz Ünder, Fransız basınında da en çok konuşulan isimlerden oldu.

Olimpik Marsilya, Cengiz Ünderin golüyle kazandı

İlgili Haber:Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder'in golüyle kazandı

Fransa'nın en ünlü spor gazetesi L'Equipe, "Cengiz Ünder Marsilya için en iyi zamanda uyandı" başlığını attı ve "Sezon başında sakatlanmadan önce bir hayli etkili olan Türk kanat oyuncusu, Clermont karşısında maçın tek golünü attı" ifadelerini kullandı.

Foot01 ise, "Marsilya'da sezonun ilk bölümünün en iyilerinden biri Cengiz Ünder. Clermont'a karşı da gol atarak takımıyla müthiş bir şekilde bütünleşti." satırlarını yazdı.

Le Parissen, "Marsilya deplasmandaki şanssızlığını Cengiz Ünder ile kırdı" yazarken, La Provence, "Marsilya Cengiz Ünder sayesinde üst sıralarda" başlığını attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cengiz Ünder#Marsilya#Ligue 1

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Alec Baldwin katil olmuştu... Flaş açıklama geldi İşte hakim karşısına çıkacak isimler

Son dakika: Alec Baldwin katil olmuştu... Flaş açıklama geldi! İşte hakim karşısına çıkacak isimler

Bengü ikinci kez anne oldu

Bengü ikinci kez anne oldu

Nevzat Aydın Yemeksepeti CEOluğundan ayrıldı

Nevzat Aydın Yemeksepeti CEO'luğundan ayrıldı

Koronavirüs ile ‘Rus ruleti’

Koronavirüs ile ‘Rus ruleti’

Hakan Meriçliler: Hiç estetik yaptırmadım

Hakan Meriçliler: Hiç estetik yaptırmadım