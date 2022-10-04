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Marsilya, Sporting Lizbon'u bozguna uğrattı! Cengiz Ünder...

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#Şampiyonlar Ligi#Marsilya#Sporting
Marsilya, Sporting Lizbonu bozguna uğrattı Cengiz Ünder...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 16:58

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya, Cengiz Ünder'in de forma giydiği maçta Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup etti.

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Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda lider Sporting'i konuk eden Marsilya sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Marsilya'nın galibiyet gollerini 13. dakikada Alexis Sanchez, 16. dakikada Amine Harit, 28. dakikada Balerdi ve 84. dakikada Mangulu kaydetti.

Sporting Lizbon'un tek golü 1. dakikada Francisco Trincao'dan geldi. Konuk takımda Antonio Adan 23. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Marsilya ilk puanlarını alırken Sporting ise 6 puanda kaldı.

Fransız ekibi Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder 62. dakikada sahada kaldı.

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#Şampiyonlar Ligi#Marsilya#Sporting

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