Marsilya, Sporting Lizbon'u bozguna uğrattı! Cengiz Ünder...

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Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda lider Sporting'i konuk eden Marsilya sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Marsilya'nın galibiyet gollerini 13. dakikada Alexis Sanchez, 16. dakikada Amine Harit, 28. dakikada Balerdi ve 84. dakikada Mangulu kaydetti.
Sporting Lizbon'un tek golü 1. dakikada Francisco Trincao'dan geldi. Konuk takımda Antonio Adan 23. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Marsilya ilk puanlarını alırken Sporting ise 6 puanda kaldı.
Fransız ekibi Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder 62. dakikada sahada kaldı.