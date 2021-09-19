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Marsilya Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gözler Cengiz Ünder'de!

#Marsilya#Rennes
Marsilya Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Gözler Cengiz Ünderde

Marsilya Rennes maçı, bu yıl hızlı bir başlangıç yapan Marsilya ekibi için kritik bir öneme sahip olacak. 3 puan alması halinde lider PSG ile arasında oluşan puan farkını kapatacak olan Marsilya, bu maçtan galibiyet çıkarabilmenin yollarını arayacak. Peki, Marsilya Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Marsilya Rennes maçı, sporseverler tarafından yakından takip edilecek. Liderlik yolunda mücadelesini sürdüren Marsilya, bu yıl henüz istediği sonuçlara erişememiş Rennes karşısında 3 puan alabilmek için sahaya çıkacak. Peki, Marsilya Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, Milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in de forma giymesinin beklendiği o karşılaşma hakkında bilgiler

MARSİLYA RENNES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'de haftanın mücadelesinde Marsilya, Rennes'i konuk edecek. 19 Eylül Pazar günü saat 18.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

CENGİZ'İN AVRUPA'DAKİ GOLÜ YETMEDİ

Sezona etkili bir başlangıç yapan Marsilya, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşılaşmıştı.

Galatasaray'la aynı grupta yer alan Marsilya, 59. dakikada Cengiz Ünder'in penaltı golüyle 1-0 öne geçse de Moskova ekibi 89. dakikada Tino Anjorin ile eşitliği yakaladı ve taraflar birer puana razı olmuştu.

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TAKIMIN PARLAYAN YILDIZI

Milli futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla Marsilya'nın hücumdaki en etkili ismi konumunda.

Sezon başından bu yana takımıyla 5 maça çıkan Cengiz Ünder, 4 gol kaydederek en golcü isim olmayı başardı.

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#Marsilya#Rennes