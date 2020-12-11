Markalar ve spor buluşuyor

Bu sene 4.sü düzenlenecek Brand & Sport Summit, 17-18 Aralık 2020 tarihlerinde, Türkiye’de sporun en teknolojik arenalarının başında gelen 42 Maslak içindeki ESA Arena’da, pandemi kuralları çerçevesinde hibrit bir modelle kapılarını markalar ve spor dünyasına açacak.

Birbirinden özel oturumlarıyla, iki gün sürecek etkinlik, yepyeni yayın formatıyla sportstv ekranlarında ve dijital mecralarda kesintisiz yayında olacak. Pandemi koşulları nedeniyle sadece konuşmacıların fiziksel olarak sahnede olacağı etkinlikte, oturumlar seyircisiz olacak ve ekran başından izlenebilecek.

Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu etkinliğe katılacak olan önemli isimlerin başında geliyor. Ayrıca WTA Başkanı, Federasyon Başkanları, markalar ile spor ilişkisini temsil eden çok sayıda markanın CEO’su ve Pazarlama Grubu Başkanları, 2021’e ertelenen önemli uluslararası spor organizasyonları öncesinde deneyimlerini paylaşacak.

Geçtiğimiz 3 sene olduğu gibi bu yıl da Brand & Sport Summit, sportstv’den canlı yayınlanacak. Ayrıca etkinlik sportstvPLATFORM üzerinden dijital ortamda tamamen yayınlanarak, izleyicilerine hem eş zamanlı hem de geriye dönük olarak ücretsiz izleme imkânı sağlayacak.

Brand & Sport Summit konuşmacıları ve etkinlik programı yakın zamanda duyurulacak. Etkinliği ücretsiz izlemek için brandnsport.com adresinden kaydınızı yaptırabilirsiniz.