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Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması! Trabzonspor ile kontratım...

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#Trabzonspor#Marek Hamsik#Sporanasayfa
Marek Hamsikten sözleşme açıklaması Trabzonspor ile kontratım...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 12:04

Antalya’da devam eden kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Marek Hamsik, "Kampı ligin geri kalanına beraber hazırlanmak için iyi bir fırsat olarak görüyorum. Geçen yıl lige çok iyi bir başlangıç yaptık, bunu da sonuna kadar sürdürdük. İnanır ve çalışırsak bu puan farkını kapatırız. Geçen yıl yaptıklarımızı yapabiliriz" dedi.

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Spor Toto Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Antalya'da kampa giren Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmana ısınma hareketleri ile başlandı. Ardından ise sahada koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirildi. Antrenmana, milli takımlarda yer alan Maxi Gomez ve Stryger Larsen, uzun süreli sakatlıkları bulunan Serkan Asan ile Dorukhan Toköz'ün yanı sıra burnundan ameliyat edilen Marc Bartra, sağ kasık bölgesinde kas spazmı yaşayan Yusuf Yazıcı, sağ alt arka adalesinde ağrı bulunan Jorge Djaniny ve izinli Montassir Lahtimi, sol uyruğunda ön kas spazmı yaşayan kaleci Hakan Aydın ve sol dizinde ödem buluna kaleci Muhammet Taha katılmadı.

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Bordo-mavili takımda Hamsik, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lige verilen arayı değerlendiren başarılı futbolcu, "Dünya Kupası dolayısıyla verilen ara bizim için iyi olacak. Ligin geri kalanına beraber hazırlanmak için iyi bir fırsat olarak görüyorum. Geçen yıl lige çok iyi bir başlangıç yaparak bunu da sonuna kadar sürdürdük. Bu sene işler biraz daha farklı oldu bizim için. Çünkü ligde daha bir yarışmacı hava var. Puan durumuna baktığımız zaman bunu daha iyi anlıyoruz. İlk 8 takımın 7 puan farkla sıralandığını, bizim de lider ile 6 puanlık fark olduğunu görüyoruz. İnanır ve çalışırsak bu puan farkını kapatırız. Geçen yıl yaptıklarımızı yapabiliriz" şeklinde konuştu.

"Yaz sezonuna kadar Trabzonspor ile bir kontratım var"

Trabzonspor’un ağlarında gördüğü 29 golün 17 tanesinin set hücumundan geldiğine yönelik soruyu da cevaplandıran Marek Hamsik, “Sadece rakamlar üzerinden konuştuğumuz zaman tabii ki iyi olmadığımızı görebiliriz. Her zaman söylenen bir şey var, iyi olan kazanır. En iyi savunma yapan takım şampiyon olur. Bunun üzerine biz de çalışacağız. Yaz sezonuna kadar Trabzonspor ile bir kontratım var. Bunu tamamlamak istiyorum. Sezon sonunda ailem ile oturarak neyin daha iyi olduğuna beraber karar vereceğiz” cümlelerine yer verdi.

Geçen yıl ligde büyük bir tarih yazdıklarını belirten 35 yaşındaki oyuncu, “Hem şampiyon olduk hem de Süper Kupa'yı kazandık. Takım adına çok güzel anlardı. Ancak geçmiş geçmişte kaldı. Bu sene neler yapabiliriz, ona bakacağız. Geçen yılın üzerine koymak istiyoruz. Dünya Kupası'nda Arjantin ve Brezilya gibi iki önemli takım var. Bu takımların kazanabileceğini düşünüyorum. Ama bilemeyiz, hep beraber göreceğiz kimin kazanacağını. Ben de maçları takip ediyorum” diye konuştu.

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#Trabzonspor#Marek Hamsik#Sporanasayfa

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