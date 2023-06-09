Marco Materazzi'den Zaniolo, Galatasaray ve Süper Lig sözleri

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Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul’a gelen Marco Materazzi, "Dünyanın en önemli ve en zengin kulüplerinden biriyle oynuyoruz. Bizim için bu büyük bir fırsat. Zor bir karşılaşma bekliyorum. Ama yine de şansımız var" dedi.



Manchester City’nin bu kupayı almasının hayal olacağını söyleyen Materazzi, "Bu kupayı alıp evimize götürmek bizim için olasılık dahilinde bir şey. Onlar için biraz daha hayal gibi duruyor" şeklinde konuştu.



"ZOR BİR KARŞILAŞMA BEKLİYORUM"



Bu maçın Inter adına büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Marco Materazzi, "Tabii ki dünyanın en önemli ve en zengin kulüplerinden biriyle oynuyoruz. Bizim için bu büyük bir fırsat. Ama aynı zamanda bir noktada para yoksa başarının da gelmesinin daha zor olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden daha zor bir karşılaşma bekliyorum. Ama yine de şansımız var" şeklinde konuştu.



"HAKAN ARTIK BİZDEN BİRİ"



Hakan Çalhanoğlu’nun kupayı İstanbul’da kaldırmasının önemli olacağını ifade eden eski İtalya Milli Takım kaptanı, "Hakan artık bizden biri. Çok iyi oynayacağını da düşünüyoruz. Bizden biri olduğu için de kupayı burada kaldırması onun için önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY ÇOK BÜYÜK BİR TAKIM"



Galatasaray’ı şampiyonluk için tebrik eden eski İtalyan futbolcu, "Tabii ki herhangi bir şampiyonayı kazanmak zordur. Galatasaray’da çok büyük bir takım. Hepsi benim kalbimde ve onları çok tebrik ediyorum. Galatasaray çok iyi bir takım. Galatasaray’ın başarılarının devamını diliyorum" dedi.



"ZANIOLO’NUN AKLINI OYUNA VERMESİ GEREKİYOR"



Zaniolo’nun başarılı bir oyuncu olduğunu söyleyen Materazzi, "Tabii Galatasaray’da İtalya’dan gelen çok oyuncu var. Bildiğim kadarıyla Zaniolo da aralarındaki en genç oyuncu. Zaniolo başarılı bir futbolcu. Aklını oyuna vermesi gerekiyor. Bu şekilde de milli takımda daha iyi sonuçlar elde edebilir ve takıma girebilir" diye konuştu.

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"SÜPER LİG'DEN TEKLİF GELİRSE OLABİLİR



Öte yandan İHA'nın haberine göre; 'İtalyan teknik direktörler Pirlo ve Montella’nın ardından Süper Lig’de takım çalıştırmak ister mi?' şeklinde yöneltilen soruya Marco Materazzi, “Neden olmasın? Eğer birisi teklif ederse olabilir. Bilemiyorum” cevabını verdi.