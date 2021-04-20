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GeriFutbol Marcelo Bielsa, Avrupa Süper Ligi'ni sert sözlerle eleştirdi
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Futbol
Haber Giriş: 20.04.2021 - 00:37 | Son Güncelleme:

Marcelo Bielsa, Avrupa Süper Ligi'ni sert sözlerle eleştirdi

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Premier Lig ekibi Leeds United'ın Arjantinli Menajeri Marcelo Bielsa, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına şaşırmadığını belirtirken sert sözlerle eleştirdi.

12 kulübün aldığı bu karara şaşırmadığını belirten Arjantinli teknik adam, "Niye şaşırıyorsunuz ki? Ben şaşırmadım. Bu sadece futbolda değil. Dünyada yaygın olan bir şey. Çünkü modern dünya artık zenginlerin, yoksulların daha da yoksullaşması pahasına daha çok zenginleşerek güçlenmesi üzerine kuruludur. Bu açıdan bakacak olursak diğer takımlara gerek olmadığını düşünüyorlar. İlgilerini çeken şeyleri alıp geriye kalanları umursamıyorlar." diye konuştu.

Futbolun gerçek sahiplerinin armalara gönül veren taraftarlar olduğunu dile getiren Bielsa, "Takım sahipleri olsa bile, futbolun gerçek sahipleri armaları gönülden sevenlerdir. Onlar olmazsa futbol diye bir şey olmaz." dedi.

Marcelo Bielsa, Avrupa Süper Ligini sert sözlerle eleştirdi

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