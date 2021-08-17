Marcao'nun ilk vukuatı değil! Kerem Aktürkoğlu'ndan önce Halil Dervişoğlu... Son Dakika Galatasaray Haberleri

Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor ile karşılaştığı maça Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgası damga vurdu. Marcao Kerem Aktürkoğlu'na kafa atarken fiziki müdahalesini sürdüren Brezilyalı ardından bu kez de yumrukla saldırıda bulundu. Gerginliğin ardından maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi ve Marcao'ya kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı.

Galatasaraylılar Marcao'nun yaptığı bu harekete büyük tepki gösterdi. Brezilyalı yıldıza 5 ila 10 maç arasında ceza verileceği öngörülürken yaşanan olay, Marcao - Halil Dervişoğlu kavgasını akıllara getirdi.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon lige verilen milli arada Ümit Milli Takım ile hazırlık maçı oynamış, mücadele 70. dakikada sona ermişti.

Televizyonda yayınlanmayan maçın yaşanan bir kavga nedeniyle erken bitirildiği iddia edilmişti.

MARCAO İLE HALİL DERVİŞOĞLU ARASINDAKİ OLAY VE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbol takımının Süper Lig'de oynayacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıkları kapsamında Ümit Milli Takım ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı maça ilişkin bir gazetedeki haberden dolayı açıklama gereği doğduğu belirtilerek, "Karşılaşmanın 65. dakikasında milli oyuncumuz Halil Dervişoğlu'nun hakemin düdüğünden sonra topa vurmasının ardından oyuncumuz Marcao Teixeira ile arasında bir tartışma yaşanmış, bu ikili diyalogdan dolayı her iki oyuncu da maçın hakemi tarafından uyarılmıştır." denilmişti.

İki oyuncunun birbiriyle tokalaşmasının ardından maçın yaklaşık 10 dakika daha devam ettiği kaydedilirken, "Maç devam etse de teknik direktörümüz Fatih Terim'in Ümit Milli Takım Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas'a yaptığı teklif üzerine, iki tarafın karşılıklı anlaşması ve aynı zamanda kötü hava koşulları nedeniyle istenilen performansa ulaşılamamasından dolayı müsabaka planlanandan erken tamamlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ümit Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur. Sonrasında da el verip oyuna devam edildi. Bu olayın bizim yakında oynayacağımız maça olan motivasyonumuzu etkilemeyeceğini açıklamak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

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