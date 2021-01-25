Spor Arena DÄ±ÅŸ Haber- KasÄ±m ayÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda beyninden ameliyat olan ve 8 gÃ¼n sonra taburdu edilen Maradona'nÄ±n doktoru Leopoldo Luque'nin, ameliyat izin belgelerinde Arjantinli efsanenin imzasÄ±nÄ± taklit ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Buenos Aires'te savcÄ±larÄ±n bir sÃ¼redir Ã¼zerinde araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ± konu nihayete erdirildi ve savcÄ±lÄ±k, doktor Leopoldo Luque'nin ameliyat Ã¶ncesi izin belgelerinde Maradona'nÄ±n imzasÄ±nÄ± taklit ettiÄŸini doÄŸruladÄ±.

Maradona'nÄ±n kiÅŸisel doktoru da olan 39 yaÅŸÄ±ndaki Luque, efsane futbolcunun ailesinin, gÃ¶revini kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ± ise reddetmiÅŸti.

KLÄ°NÄ°ÄžÄ° BASILMIÅž, SORUÅžTURMA BAÅžLATILMIÅžTI

Maradona'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden 5 gÃ¼n sonra, 30 KasÄ±m'da Arjantin polisi, doktor Leopoldo Luque'nin kliniÄŸine baskÄ±n dÃ¼zenlemiÅŸ ve belgelere al koymuÅŸtu. Luque hakkÄ±nda daha sonra "kasÄ±tsÄ±z adam Ã¶ldÃ¼rme" ve "kiÅŸiyi terk etme" suÃ§larÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

BASIN TOPLANTISI DÃœZENLEMÄ°ÅžTÄ°

AramanÄ±n ardÄ±ndan doktor Leopoldo Luque kameralar karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸ ve futbol efsanesinin arkadaÅŸÄ± olduÄŸunu ve doÄŸal bir biÃ§imde Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylemiÅŸti.

Maradona'nÄ±n doktoru ÅŸu ifadeleri kullanmÄ±ÅŸtÄ±:

"Neyden sorumlu olduÄŸumu biliyor musunuz? Ona bakmaktan, onu sevmekten, ona yardÄ±m etmekten. Herkes 'O adamÄ± bÄ±rak eÄŸer ona bir ÅŸey olursa herkes bu iÅŸten sÄ±yrÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸacak' dediklerine orada olmaktan. Ben onun yanÄ±ndaydÄ±m, Ã§Ã¼nkÃ¼ o benim arkadaÅŸÄ±mdÄ±"

"Maradona bir rehabilitasyon merkezine gidebilirdi. Bunu istemedi. Diego Ã§ok mutsuzdu, yalnÄ±z kalmak istiyordu ve bu kÄ±zlarÄ±nÄ±, ailesini ve etrafÄ±ndakileri sevmediÄŸinden de deÄŸil."

"Bunlar araÅŸtÄ±rÄ±lacak ÅŸeyler ama size sÃ¶ylÃ¼yorum, bu beni deÄŸiÅŸtirmez. Onu seviyorum ve birisi ona kÃ¶tÃ¼ davranmÄ±ÅŸ olsaydÄ±, bunu sÃ¶ylerdim. Ama kÃ¶tÃ¼ bir ÅŸey gÃ¶rmedim, hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaptÄ±k."

Â

Â

250 TL'ye varan "HoÅŸ geldin bonusu" SADECE Misli.com'da!Â Hemen Ã¼ye ol...