Maradona'nın miras krizi büyüyor! Kızları suç duyurusunda bulundu, avukatının bürosu arandı

Spor Arena Dış Haber - 25 Kasım 2020 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından miras krizi sürüyor.

60 yaşında hayata gözlerini yuman efsane ismin kızları Dalma ve Gianinna, Maradona'nın avukatı Matias Morla için, Maradona markasının kullanımıyla ilgili "ihanet, sahtekarlık ve taciz" iddialarıyla suç duyurusunda bulunmuşlardı.

Dolandırıcılık polisleri, Morla'nın bürolarında Pazartesi günü arama yaptı. Yapılan arama sonrası Morla'nın avukatlık şirketi Sattvica'nın marka ile ilgili işlem yapması yasaklandı.

"KREDİ KARTLARI YÜZÜNDEN BENDEN HOŞLANMIYORLAR"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Matias Morla; konunun sahtekarlıkla ilgili değil, tamamen kızlarının Maradona'nın tüm mirasına sahip olmak istemeleriyle alakalı olduğunu söyledi.

"Diego vasiyetinde, 'Maradona markası kız kardeşlerimde olacak. Nakit para ve mal varlıklarım diğer hak sahiplerinde olacak' diyen Morla, "2015 ya da 2016'da Dubai'de bu konuyla ilgili resmi bir başvuru yaptı ve her şeyi kayıt altına aldı. Dalma ve Gianna, 2014 yılında Maradona kredi kartlarına el koymamı istediği günden bu yana benden hoşlanmıyorlar" şeklinde konuştu.

"MARADONA TEK BAŞINA ÖLDÜ"

Maradona'nın yalnız bir şekilde öldüğünü iddia eden ünlü avukat, "Maradona terk edilmişti, bu çok açık. Her gün konuştuğu kız kardeşleri, oğlu Dieguito ve eski kız arkadaşı Veronica Ojeda dışında kimse onun yanında olmadı. Resmen tek başına öldü" diyerek efsane ismin kızlarını suçladı.

Ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan efsane futbolcunun yanlış tedavi veya ihmal sonucu öldüğü iddiaları ortaya atılmış ve Arjantin savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Maradona hayatını kaybetmeden önce karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarıyla boğuşuyordu.

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