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Manuel Fernandes'ten Beşiktaş ve Fernando Santos sözleri

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#Beşiktaş#Fernandes#Fernando Santos
Manuel Fernandesten Beşiktaş ve Fernando Santos sözleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 11:29

Valencia’dan 2010-2011 sezonunda Beşiktaş’a transfer olan ve 3.5 sezon siyah-beyazlı formayı terleten Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, Beşiktaş’ta oynadığı dönemden siyah-beyazlı ekibin eski teknik direktörü Fernando Santos’a kadar birçok konuda İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ta güzel zamanlar geçirdiğini dile getirerek sözlerine başlayan Fernandes, “Ama ne yazık ki lig şampiyonluğu kazanamadık. Beşiktaş’ta oynadığım sürede beni en çok üzen şey buydu. Oyuncu grubu açısından bakıldığında da daha deneyimli oyuncuların ve birbirlerine saygı duyan bazı gençlerin karışımından oluşan iyi bir gruba sahip olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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“Carvalhal'ın bana büyük yardımı oldu”

Manuel Fernandes, siyah-beyazlılarda top koşturduğu süreçte çalıştığı teknik direktörler Alman Bernd Schuster, Portekizli Carlos Carvalhal, Samet Aybaba ve Hırvat Slaven Bilic hakkında da değerlendirmeler yaptı. Fernandes, “Schuster'la uzun süre çalışmadım ama kişiliğini ve oyuna bakış açısını beğendim. Kulübün zor durumda olduğu bir anda Carvalhal'ın bana büyük yardımı oldu. Samet Aybaba hakkında söylenecek fazla bir şeyim yok. Bilic ise takımı rekabetçi kılmak için iyi bir iş çıkardı” şeklinde konuştu.

Portekizli oyuncu, Beşiktaş forması altında en güzel golünü Manisaspor'a attığını söylerken, Kartal’daki ilk yılında Türkiye Kupası’nı kazanmasını da ‘en özel an’ olarak belirtti.

“Beşiktaş'ta oynadığım dönemde Süper Lig’den birkaç teklif aldım”

‘Beşiktaş’a gelmeden önce ya da ayrıldıktan sonra Süper Lig’den teklif aldın mı?’ sorusuna başarılı futbolcu, “Beşiktaş'tan önce herhangi bir teklif aldığımı hatırlamıyorum ama ayrıldıktan sonra, hatta Beşiktaş'ta oynadığım dönemde bile birkaç teklif aldım” cevabını verdi.

“Beşiktaş - Fernando Santos ayrılığı kaçınılmazdı”

Fernandes, Beşiktaş’ta 3.5 ay görevde kalan ve yaklaşık 2 ay önce siyah-beyazlılarla yolları ayrılan Fernando Santos'la ilgili de konuştu. Beşiktaş - Santos ayrılığıyla alakalı görüşlerini aktaran Manuel Fernandes, “Bence bunun olması kaçınılmazdı. Özellikle kulübün içinde bulunduğu koşulları göz önüne aldığımızda Santos ve kulübün uyumlu olacağını hiç düşünmemiştim” cümlelerine yer verdi.

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#Beşiktaş#Fernandes#Fernando Santos

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