Beşiktaş'ta hoca adayı ikiye düştü: Nuri Şahin & Razvan Lucescu

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Beşiktaş’ta yeni sezon için teknik direktör arayışları sürüyor... Siyah beyazlı kulübün transfer komitesi başkanı Hüseyin Yücel ve ekibi iki ismin üzerinde odaklanmış durumda. Bunlardan biri Yunanistan’da PAOK ile şampiyonluk yaşayan Razvan Lucescu diğeri de Şampiyonlar Ligi finali oynamaya hazırlanan Dortmund’un yardımcı antrenörü Nuri Şahin... Beşiktaş iki teknik adamla ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

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İki hafta içerisinde yeni teknik adamın isminin netleşeceğini dile getiren Yücel aynı zamanda futbolcu transferi için de mesailerinin sürdürdüğünü, Futbol Direktörü Samet Aybaba ve Yönetici Feyyaz Uçar’ın raporu üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bu arada PAOK Kulübü, Razvan Lucescu’yu bırakmaya niyeti olmadığını duyurdu. Selanik temsilcisinden yapılan açıklamada “Ne kulübün, ne de Razvan’ın ayrılıktan söz etme durumu yok” denildi.