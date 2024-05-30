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Beşiktaş'ta hoca adayı ikiye düştü: Nuri Şahin & Razvan Lucescu

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#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig
Beşiktaşta hoca adayı ikiye düştü: Nuri Şahin & Razvan Lucescu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 07:00

Teknik direktör konusunda çalışan Beşiktaş yönetimi aday sayısını ikiye düşürdü. Siyah beyazlı yönetim kurulu PAOK ile şampiyonluk yaşayan Razvan Lucescu ve Borussia Dortmund’da yardımcı antrenörlük yapan Nuri Şahin ile ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. İkinci Başkan Hüseyin Yücel iki haftaya yeni hocanın kesinleşeceğini belirtti.

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Beşiktaş’ta yeni sezon için teknik direktör arayışları sürüyor... Siyah beyazlı kulübün transfer komitesi başkanı Hüseyin Yücel ve ekibi iki ismin üzerinde odaklanmış durumda. Bunlardan biri Yunanistan’da PAOK ile şampiyonluk yaşayan Razvan Lucescu diğeri de Şampiyonlar Ligi finali oynamaya hazırlanan Dortmund’un yardımcı antrenörü Nuri Şahin... Beşiktaş iki teknik adamla ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

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İki hafta içerisinde yeni teknik adamın isminin netleşeceğini dile getiren Yücel aynı zamanda futbolcu transferi için de mesailerinin sürdürdüğünü, Futbol Direktörü Samet Aybaba ve Yönetici Feyyaz Uçar’ın raporu üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bu arada PAOK Kulübü, Razvan Lucescu’yu bırakmaya niyeti olmadığını duyurdu. Selanik temsilcisinden yapılan açıklamada “Ne kulübün, ne de Razvan’ın ayrılıktan söz etme durumu yok” denildi.

 

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#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig

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