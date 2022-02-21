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Manuel Fernandes, Apollon Smyrnis'te

#Transfer#Manuel Fernandes#Apollon Smyrnis
Manuel Fernandes, Apollon Smyrniste

Manuel Fernandes, Yunanistan Süper Lig takımlarından Apollon Smyrnis'e transfer oldu.

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Kayserispor ile sözleşmesi feshedilen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, Yunanistan Süper Ligi'nde son sırada yer alan Apollon Smyrnis'e transfer oldu.

Kayserispor'da bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen ve sonrasında kadro dışı bırakılan Manuel Fernandes, sözleşmesini feshedildikten sonra futbol hayatını Yunanistan'da sürdürmeye karar verdi.

Manuel Fernandes, Apollon Smyrniste

Yunanistan Süper Ligi'nde son sırada bulunan Apollon Smyrnis'e transfer olan Fernandes, sakatlık sürecini atlattığını ve birkaç sezon daha futbol oynamak istediğini açıkladı.

BRUNO ALVES DE APOLLON SMYRNIS'TE

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli tecrübeli isim Bruno Alves de Apollon Smyrnis forması giyiyor.

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40 yaşındaki stoper sezon başında geldiği Yunan ekibinde şu ana kadar 15 resmi maça çıktı.

Manuel Fernandes, Apollon Smyrniste

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#Transfer#Manuel Fernandes#Apollon Smyrnis

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