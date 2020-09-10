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Haber Giriş: 10.09.2020 - 13:31 | Son Güncelleme:

Manuel da Costa, Trabzonspor'la vedalaştı!

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Manuel da Costa, Trabzonspor'la vedalaştı!
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Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, bordo-mavili kulüple olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Manuel da Costa takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Bordo-mavili takımla olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Manuel da Costa antrenman öncesinde sahaya gelerek arkadaşlarıyla vedalaştı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

 

Manuel da Costa, Trabzonsporla vedalaştı

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