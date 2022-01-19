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Manisa FK'da Rodallega ve Sobiech sesleri

#Transfer#Manisa FK#Hugo Rodallega
Manisa FKda Rodallega ve Sobiech sesleri

Spor Toto 1’inci Lig’de son maçında deplasmanda Altaş Denizlispor’u 1-0 yenerek düşme potasından uzaklaşan Manisa Futbol Kulübü, gözünü golcü transferine çevirdi.

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Oyuncusu Guevin Tormin’le yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlıların Hugo Rodallega ve Arthur Sobiech’le ilgilendiği bildirildi.

Ege ekibinin iki oyuncudan birini kadrosuna dahil etmeyi planladığı ve görüşmelerine hız verdiği kaydedildi. 

İlk olarak Akhisarspor’da Süper Lig macerasına başlayan 36 yaşındaki Kolombiyalı Rodallega, Trabzonspor ve Denizlispor formalarını terletti. Son olarak Brezilya’nın FC Bahia takımına giden Rodallega 22 maça çıkıp 6 gol attı.

Polanyalı forvet Sobiech ise Fatih Karagümrük formasını terletti. Şu anda ülkesinin Lech Poznan ekibinde top koşturan 32 yaşındaki oyuncu 15 maçta 1 kez ağları sarstı.

Manisa FK’nın listesindeki Giresunspor’un Senegalli golcüsü İbrahima Balde ise takımında kaldı.

MEHMET YILMAZ GİTTİ

Manisa Futbol Kulübü’nde yıllardır takımın en önemli isimlerinden olan Mehmet Yılmaz’la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlıların 3’üncü Lig’de yer aldığı 2016-2017 sezonundan beri kulüpte forma giyerek 2 şampiyonluk, 1 Play-Off finali yaşayan 26 yaşındaki sağ bek Kocaelispor’a transfer oldu.

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Manisa FK, Mehmet’in vedasını, "Kulübümüzde uzun yıllardır forma giyen ve takımımızla şampiyonluklar yaşayan Mehmet Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mehmet Yılmaz’a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" mesajıyla paylaştı.

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#Transfer#Manisa FK#Hugo Rodallega

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