Mancini'den Balotelli için flaş açıklama! 'Onunla ilgili esas mesele...'

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İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, yeniden aday kadroya çağırdığı Mario Balotelli ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mancini, Balotelli'nin esas sorununu fiziksel olduğunu belirtti ve tecrübeli futbolcunun takımda olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

İşte Mancini'nin açıklamaları;

Balotelli her zaman harika bir tekniğe sahipti ancak onunla ilgili esas mesele fizik kondisyonunun durumu. Son zamanlarda gözden uzaktaydı bu nedenle onu birkaç gün yakından takip etmek daha yararlı olacak. Bu süre zarfında onun ne durumda olduğunu görmenin en iyi yolu antrenman yapmak.

Bizim ona söz vermediğimiz gibi, onun da bize söz vermesine gerek yok. Sanırım burada olduğu için mutlu ve onu da diğer oyuncular gibi değerlendireceğim. Hepsi bu.