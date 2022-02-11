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Mancini'den Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kararı! Plan iptal...

#Mancini#Adana Demirspor#Adana Demirspor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na çağrılmasının ardından mavi lacivertli takımın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmayı izlemesi beklenen olan teknik direktör Roberto Mancini, zorlu maça katılamayacağını bildirdi.

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Bu sezon yükseldiği Süper Lig'de güçlü kadrosuyla ligin 24'üncü haftasında kendisine 3'üncü sırada yer bulan Adana Demirspor, oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle dikkat çeken performans sergiledi. Yıldız oyuncuların yer aldığı kadrosuyla ligin güçlü takımları arasında yer alan mavi lacivertli takımda forma giyen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mario Balotelli, ligde oynadığı 20 maçta 10 gol kaydedip, 3 asist performansı gösterdi.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

Kötü giden kariyerini Adana Demirspor'a tersine çeviren Mario Balotelli, gol krallığında 12 gollü Vavacars Fatih Karagümrük'te forma giyen Pesic, 11'er gollü Trabzonsporlu Cornelius ve Kasımpaşalı Umut Dilan Bozok'u en çok gol atan dördüncü oyuncu olarak takip ediyor. Türkiye Kupası'nda da 1 gol kaydeden Balotelli, Adana'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Balotelli, gösterdiği performansla İtalyan Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini'nin de radarına girdi. İtalyan teknik adam, Mario Balotelli'yi 3 yıl sonra yeniden milli takıma çağırdı.

BEŞİKTAŞ MAÇINA KATILAMAYACAK

İtalyan Mancini, yıldız futbolcuyu Beşiktaş karşısında izlemek için Adana'ya geleceğini bildirdi. Adana Demirsporlu taraftarlar, Mancini'yi misafir etmeyi beklerken, İtalyan teknik adam vatandaşı olan mavi lacivertli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella'yı arayıp, bir programından dolayı katılamayacağını kaydetti. Mancini'nin ilerleyen haftalarda Adana Demirspor'un bir başka maçını izlemeye geleceğini de söylediği bildirildi.

 

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