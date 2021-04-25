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Futbol
Haber Giriş: 25.04.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Manchester United'ın satış fiyatı belli oldu!

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Manchester United'ın satış fiyatı belli oldu!

Taraftarlarının büyük tepki gösterdiği Manchester United'ın sahipleri Glazer ailesi, takımı 4 milyar sterline satabilir.

Spor Arena Dış Haber | Premier League ekiplerinden Manhester United'da sular durulmuyor. Uzun bir süredir United taraftarları takımın sahipleri Glazer ailesi ve Ed Woodward'ı protesto ediyordu. Kulübün Avrupa Süper Ligi'ne katılacağı açıklamasının ardından ise bu tepkiler tavan yapmıştı. Ed Woodward ise görevi sezon sonu bırakacağını açıklamıştı.

Manchester United taraftarları, son günlerde ise takımın sahipleri Glazer ailesine çok öfkeli. İngiliz basını ise Glazer ailesinin takımı satmayı düşündüğünü belirtti.

4 MİLYAR STERLİN KARŞILIĞINDA SATILIK

İngiltere'de çıkan haberlere göre Glazer ailesi, Manchester United'ı 4 milyar sterline satma kararı aldı. Glazer'lar, 2005 yılında Manchester United'ı 790 milyon sterlin karşılığında satın almıştı.

Geçtiğimiz günlerde İrlandalı ünlü karma dövüş sporcusu Conor McGregor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan gelişmeler sonrası Manchester United'ı satın almayı düşündüğünü belirtmişti. McGregor paylaşımında, "Selam millet. Manchester United'ı satın almayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?" diyerek futbol dünyasını şaşırtmıştı.

Manchester Unitedın satış fiyatı belli oldu

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