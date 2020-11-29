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Futbol
Haber Giriş: 29.11.2020 - 19:24 | Son Güncelleme:

Manchester United'dan müthiş geri dönüş!

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Manchester United'dan müthiş geri dönüş!
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İngiltere Premier Lig'de Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçta Southampton'ı 3-2 mağlup etti.

Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United, St. Mary Stadı'nda Southampton'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 23. dakikada Jan Bednarek ve 33. dakikada James Ward-Prowse ile bulduğu golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıya iyi başlayan Manchester United, 59. dakikada Bruno Fernandes ile 74 ve 90 2. dakikalarda Edinson Cavani'nin golleriyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United, ligde üst üste oynadığı 3. maçtan da galip ayrıldı.

Manchester ekibi puanını 16'ya yükseltirken, Southampton 17 puanda kaldı.

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