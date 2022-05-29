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Manchester United'da Ralf Rangnick ile yollar ayrıldı

#Manchester United#Ralf Rangnick#Premier Lig
Manchester Unitedda Ralf Rangnick ile yollar ayrıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, geçen sezonu geçici teknik direktör olarak geçiren ve Erik Ten Hag'in gelişiyle danışman olarak görev yapması beklenen Ralf Rangnick'in bu görevi yapmayacağını açıkladı.

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Premier Lig devi Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in ardından 'geçici' teknik adam olarak göreve gelen ve yeni teknik direktörün açıklanmasının ardından danışman olarak kulüpte görev yapacak olan Ralf Rangnick'in bu görevi yapmayacağını duyurdu.

Manchester United'da yeni menajer Erik ten Hag ile anlaşıldığı açıklandığı günlerde Avusturya Milli Takımı'yla sözleşme imzalayan Ralf Rangnick'in Manchester United'daki danışman görevine devam etmesi bekleniyordu.

Avusturya'da görevine başlayan Ralf Rangnick'in Manchester United'daki danışmanlık görevine devam etmeyeceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada geçici teknik adamlık dönemindeki hizmetleri için Alman teknik adama teşekkür edildi ve ayrılığın karşılıklı anlaşma sonucu gerçekleştiğinin altı çizildi.

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Manchester United'ın başında 24 lig maçına çıkan Rangnick, 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı, 1.54 puan ortalamsı yakaladı. Şampiyonla Ligi'nde de 3 maça çıkan Rangnick'li United, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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#Manchester United#Ralf Rangnick#Premier Lig

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