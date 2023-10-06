Manchester United'da Onana'nın fedası en çok Altay'ı üzecek!

Haberin Devamı

Manchester United bu sezon hem Premier Lig’e hem de Şampiyonlar Ligi’ne kötü bir başlangıç yaparken yaşanan başarısızlıkta en ağır fatura yediği hatalı goller nedeniyle kaleci Andre Onana’ya kesildi. Kırmızı Şeytanlar ile bu sezon çıktığı 10 maçta 18 kez topu ağlarında gören Kamerunlu file bekçisi sadece 3 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Özellikle taraftarlar milli kalecimiz Altay Bayındır’ın forma giymesi yönünde sosyal medyada paylaşımlarda bulunurken kalesine kaptırmak istemeyen Onana sürpriz bir hamleye hazırlanıyor.

Burundi maçıyla geri döndü

ESPN’de yer alan habere göre 27 yaşındaki eldiven Afrika Uluslar Kupası’na gitme konusunda pek de istekli değil. Katar’daki Dünya Kupası sonrası teknik direktör Rigobert Song ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından milli takımı bırakan Andre Onana eylül ayında Burundi ile oynanan eleme maçıyla geri dönmüştü. Manchester United’daki imajını düzeltmek isteyen Kamerunlu kalecinin Fildişi Sahilleri’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek turnuvayı bu nedenle pas geçebileceği iddia edildi.

Haberin Devamı

Ten Hag kalecisine sahip çıktı

Bu durumda en çok etkilenecek kişilerden biri de Altay Bayındır olacak. Milli eldivenin Onana’nın 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya gitmesi durumunda kaleye geçmesine kesin gözle bakılıyordu. Ancak Kamerunlu file bekçisinin kalması durumunda henüz resmi maça çıkmayan Altay kulübede kalmaya devam edecek. ManU Teknik Direktörü Erik Ten Hag’ın da hatalarına rağmen Onana’ya sahip çıkması milli kalecinin ilk maçına çıkma hayalini uzatabilir.

'Kesinlikle 1 numara olacak'

Manchester United’ın 52.5 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Andre Onana performansı nedeniyle eleştirilirken Kamerunlu kaleciye takımın eski golcüsü Dimitar Berbatov’dan destek geldi. Berbatov “Kaleci pozisyonu zor, garip ve hassas bir pozisyon. Kaleciler bir bakıma farklı bir tür. Onana kesinlikle 1 numara olacak. Ancak kendisine olan güveni hata yapmasına neden oluyor. Bunu Galatasaray maçındaki vücut dilinden de anlayabilirsiniz” diye konuştu.

Haberin Devamı