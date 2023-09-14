Manchester United'da Jadon Sancho kadro dışı!

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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın rakipleri arasında yer alan Manchester United'da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Premier Lig ekibi, Jadon Sancho'nun disiplin sorunu sebebiyle takımdan ayrı bireysel atrenman yapacağı açıklandı.

NE YAŞANMIŞTI?

Yıldız futbolcu, Arsenal'e kaybedilen maçın ardından Erik ten Hag ile tartışma yaşamıştı. Sacho, 2021 yılının yaz ayında 85 milyon euro karşılığında Dortmund'dan transfer edilmişti.

ANYONY DE KADRO DIŞI

Manchester United'da bir diğer kanat oyuncusu Antony ise geçtiğimiz günlerde kadro dışı kalmıştı. Brezilyalı oyuncu, eski kız arkadaşını darp ettiği iddialarıyla soruşturmadan geçiyor.