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Manchester United'da Jadon Sancho kadro dışı!

Güncelleme Tarihi:

#Manchester United#Galatasaray#Antony
Manchester Unitedda Jadon Sancho kadro dışı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 18:25

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'da Jadon Sanco kadro dışı kaldı.

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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın rakipleri arasında yer alan Manchester United'da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Premier Lig ekibi, Jadon Sancho'nun disiplin sorunu sebebiyle takımdan ayrı bireysel atrenman yapacağı açıklandı.

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NE YAŞANMIŞTI?

Yıldız futbolcu, Arsenal'e kaybedilen maçın ardından Erik ten Hag ile tartışma yaşamıştı. Sacho, 2021 yılının yaz ayında 85 milyon euro karşılığında Dortmund'dan transfer edilmişti.

ANYONY DE KADRO DIŞI

Manchester United'da bir diğer kanat oyuncusu Antony ise geçtiğimiz günlerde kadro dışı kalmıştı. Brezilyalı oyuncu, eski kız arkadaşını darp ettiği iddialarıyla soruşturmadan geçiyor.

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#Manchester United#Galatasaray#Antony

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