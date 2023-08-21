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Manchester United'da Greenwood kararı!

Güncelleme Tarihi:

#Manhcester United#Premier League#Mason Greenwood
Manchester Unitedda Greenwood kararı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 17:46

Tecavüze teşebbüs suçlamalarıyla yargılanan ve ardından beraat eden Mason Greenwood hakkında Manchester United cephesinde karar verildi.

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Mason Greenwood tecavüze teşebbüs, saldırı, tehdit edici eylemler ve fiziksel zarar verme iddialarıyla yargılanmıştı. Oyuncunun tüm sponsorluk anlaşmaları iptal edildi ve kulüpten uzaklaştırıldı. 2023 şubat ayında suçlamaların düşmesiyle birlikte oyuncu beraat etti 

Kırmızı şeytanlar suçlamaların düşmesiyle birlikte Mason Greenwood hakkında bir iç soruşturma başlattı. 

Manchester United, Greenwood hakkında yaptıkları iç müzakerenin bittiğini ve oyuncunun kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Mason Greenwood ayrılık sonrası açıklama yaptı

Basında, sosyal medyada hakkımda gördüğünüz şeyler yüzünden beni yargılıyorsunuz ancak ben tüm suçlarımdan beraat ettim. Kariyerime Old Trafford dışında devam etmemin doğru olacağını düşündüğümüz için böyle bir karar aldık.

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#Manhcester United#Premier League#Mason Greenwood

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