Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Manchester United'da Erik ten Hag'dan Ronaldo açıklaması! "Mışıl mışıl uyuyorum"

Güncelleme Tarihi:

#Erik Ten Hag#Ronaldo#Manchester United
Manchester Unitedda Erik ten Hagdan Ronaldo açıklaması Mışıl mışıl uyuyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 09:41

Manchester United ile olaylı şekilde ayrılık yaşayan Cristiano Ronaldo için eski teknik direktörü Erik ten Hag çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası öncesi yaptığı sansasyonel açıklamaların ardından takımdan gönderilen Cristiano Ronaldo'nun kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

The Mirror'da yer alan habere göre; Erik ten Hag, Portekizli yıldızı takımdan gönderdikten sonra, "Geceleri iyi uyuyorum, Ronaldo'yu gönderdikten sonra bile geceleri uykum kaçmadı ve mışıl mışıl uyudum." ifadelerini kullandı.

O dönem Cristiano Ronaldo'yu takımdan göndermenin sonuçlarını bildiğini dile getiren Hollandalı teknik adam, "Kendi nedenlerim vardı ve bu son derece açıktı. Kulübün ve takımın ilerlemesi için kararlar almak zorundayım. Bu benim işim ve sorumluluğum var ve bu kararlarımın arkasında durmalıyım." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

RONALDO NE DEMİŞTİ?

Cristiano Ronaldo, Manchester United'a transfer olma sürecinden teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı krizlere, Wayne Rooney'nin hakkında yaptığı eleştirilerden Ralf Rangnick dönemine kadar bir çok konuda açıklamalarda bulunmuştu.

Portekizli futbolcu, "Manchester United bana ihanet etti. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı göstermem. Çok fazla üzerime geliyorlar ve beni sürekli takımdan ayrılmam için zorluyorlar. Kötü gidişatın sebebi benmişim gibi gösteriliyorum. Sadece teknik direktör değil kulüpteki birkaç kişi daha bunu yapıyor. İhanet uğramış gibi hissediyorum. Buna cevap vermemeliyim. Bilmiyorum. Ama neyse umurumda değil. İnsanlar doğruyu dinlemeli. İhanete uğramış hissediyorum. Bazılarının beni burada istemediğini hissediyorum. Sadece bu sezon değil geçen sezon da. "Wayne Rooney'nin beni bu kadar sık eleştirmesine anlam veremiyorum. Sanırım o emekli olmuşken ben hala elit seviyede Futbol oynuyor olduğum için... Ondan daha yakışıklı olduğumu söylememe gerek yok zaten. Manchester United, Sir Alex Ferguson'ın görevden ayrılmasından sonra hiçbir gelişim gösteremedi. İlerleme sıfır. Hiçbir gelişim görmedim. Kalbimin sesini dinledim. Sir Alex bana 'Manchester City'ye gidemezsin' dedi. Ben de 'Tamam Patron' dedim." demişti.

Haberin Devamı

RONALDO SONRASI MANCHESTER UNITED NE DURUMDA?

Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılması sonrası Manchester United'a altı yılın ardından ilk zaferini yaşatarak Carabao Kupası'nı kazandı. Ayrıca FA Cup'ta çeyrek finale çıktı. Premier Lig'de ise ilk 3 sırada yer almayı başardı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erik Ten Hag#Ronaldo#Manchester United

BAKMADAN GEÇME!

Deprem göçleri ve güvenli şehirler... Türkiye Deprem Tehlike Haritasında sarıyla işaretlenmiş bölgelerin deprem potansiyeli ne Tek tek mercek altına aldık...

Deprem göçleri ve 'güvenli' şehirler... 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda sarıyla işaretlenmiş bölgelerin deprem potansiyeli ne? Tek tek mercek altına aldık...

#Kahramanmaraş Depremi
Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden? Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

#Erik Sowinski
Araçlar olası bir depreme hazır mı Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor | 11 SORU 11 CEVAP

Araçlar olası bir depreme hazır mı? Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor? | 11 SORU 11 CEVAP

#Deprem