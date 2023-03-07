Manchester United'da Erik ten Hag'dan Ronaldo açıklaması! "Mışıl mışıl uyuyorum"

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Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası öncesi yaptığı sansasyonel açıklamaların ardından takımdan gönderilen Cristiano Ronaldo'nun kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

The Mirror'da yer alan habere göre; Erik ten Hag, Portekizli yıldızı takımdan gönderdikten sonra, "Geceleri iyi uyuyorum, Ronaldo'yu gönderdikten sonra bile geceleri uykum kaçmadı ve mışıl mışıl uyudum." ifadelerini kullandı.

O dönem Cristiano Ronaldo'yu takımdan göndermenin sonuçlarını bildiğini dile getiren Hollandalı teknik adam, "Kendi nedenlerim vardı ve bu son derece açıktı. Kulübün ve takımın ilerlemesi için kararlar almak zorundayım. Bu benim işim ve sorumluluğum var ve bu kararlarımın arkasında durmalıyım." şeklinde konuştu.

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RONALDO NE DEMİŞTİ?

Cristiano Ronaldo, Manchester United'a transfer olma sürecinden teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı krizlere, Wayne Rooney'nin hakkında yaptığı eleştirilerden Ralf Rangnick dönemine kadar bir çok konuda açıklamalarda bulunmuştu.

Portekizli futbolcu, "Manchester United bana ihanet etti. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı göstermem. Çok fazla üzerime geliyorlar ve beni sürekli takımdan ayrılmam için zorluyorlar. Kötü gidişatın sebebi benmişim gibi gösteriliyorum. Sadece teknik direktör değil kulüpteki birkaç kişi daha bunu yapıyor. İhanet uğramış gibi hissediyorum. Buna cevap vermemeliyim. Bilmiyorum. Ama neyse umurumda değil. İnsanlar doğruyu dinlemeli. İhanete uğramış hissediyorum. Bazılarının beni burada istemediğini hissediyorum. Sadece bu sezon değil geçen sezon da. "Wayne Rooney'nin beni bu kadar sık eleştirmesine anlam veremiyorum. Sanırım o emekli olmuşken ben hala elit seviyede Futbol oynuyor olduğum için... Ondan daha yakışıklı olduğumu söylememe gerek yok zaten. Manchester United, Sir Alex Ferguson'ın görevden ayrılmasından sonra hiçbir gelişim gösteremedi. İlerleme sıfır. Hiçbir gelişim görmedim. Kalbimin sesini dinledim. Sir Alex bana 'Manchester City'ye gidemezsin' dedi. Ben de 'Tamam Patron' dedim." demişti.

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RONALDO SONRASI MANCHESTER UNITED NE DURUMDA?

Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılması sonrası Manchester United'a altı yılın ardından ilk zaferini yaşatarak Carabao Kupası'nı kazandı. Ayrıca FA Cup'ta çeyrek finale çıktı. Premier Lig'de ise ilk 3 sırada yer almayı başardı.