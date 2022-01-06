Manchester United'da Ed Woodward dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim Richard Arnold...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan Omicron uyarısı Çok önemli karantina mesajıBakan Koca'dan Omicron uyarısı! Çok önemli karantina mesajı#Koronavirüs
Başarırın asılsız iddiaları yargıya taşındıBaşarır'ın asılsız iddiaları yargıya taşındı#Ali Mahir Başarır
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANITOmicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Dünyanın gözü Kazakistanda... Erdoğandan kritik temaslarDünyanın gözü Kazakistan'da... Erdoğan'dan kritik temaslar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kazakistandan inanılmaz kareler Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...Kazakistan'dan inanılmaz kareler! Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...#Kazakistan
Biden canlı yayında duyurdu: ABDnin boğazına hançeri dayadılar Tek suçlu o...Biden canlı yayında duyurdu: ABD'nin boğazına hançeri dayadılar! Tek suçlu o...#ABD
Fransız askısı hayatını alt-üst etti Doktordan şok cevap'Fransız askısı' hayatını alt-üst etti! Doktordan şok cevap#Estetik
MHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptıMHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptı#Koronavirüs
Neden bazıları Covide hiç yakalanmıyor Yüzde 15in sırrı...Neden bazıları Covid'e hiç yakalanmıyor? Yüzde 15'in sırrı...#COVID-19
Üniversitelerde yüz yüze eğitim devam edecek mi YÖK Başkanından açıklamaÜniversitelerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? YÖK Başkanı'ndan açıklama#YÖK
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
Flurona alarmı Bu semptomlara dikkatFlurona alarmı! Bu semptomlara dikkat#Flurona
Yıllar sonra anlattı: Prens Charlesın kafasına oyuncak telefon fırlatmışYıllar sonra anlattı: Prens Charles'ın kafasına oyuncak telefon fırlatmış#Lily Collins
Haberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştumHaberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştum#Melanie Brown
Koronavirüste büyük gizem çözüldü 100 milyon insanı etkilemişti, işte nedeni...Koronavirüste büyük gizem çözüldü! 100 milyon insanı etkilemişti, işte nedeni...#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Manchester United'da Ed Woodward dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim Richard Arnold...

#Manchester United#Ed Woodward#Richard Arnold
Manchester Unitedda Ed Woodward dönemi bitiyor Yerine gelecek isim Richard Arnold...

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da uzun zamandır CEO ve başkan yardımcılığı görevini yürüten Ed Woodward'ın 1 Şubat'ta görevinden ayrılacağı açıklandı. 2013 yılından bu yana görev yapan Woodward'ın yerine Richard Arnold'un geçeceği ifade edildi.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da 2013 yılından bu yana CEO ve başkan yardımcılığı yapan Ed Woodward, bu ayın sonunda görevini bırakıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada Woodward'ın 1 Şubat'ta görevinden ayrılacağı ve yerine Richard Arnold'un geleceği ifade edildi. Genel müdür olarak görev yapan Arnold'un yeni unvanı CEO olacak.

Teknik direktör ve yüksek bonservisli transfer seçimleri konusunda eleştirilen Woodward döneminde Manchester United ligde şampiyonluk yaşayamazken birer kez UEFA Avrupa Ligi, Federasyon Kupası ve Lig Kupası zaferleri yaşadı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manchester United#Ed Woodward#Richard Arnold

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs