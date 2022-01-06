Manchester United'da Ed Woodward dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim Richard Arnold...

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da 2013 yılından bu yana CEO ve başkan yardımcılığı yapan Ed Woodward, bu ayın sonunda görevini bırakıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada Woodward'ın 1 Şubat'ta görevinden ayrılacağı ve yerine Richard Arnold'un geleceği ifade edildi. Genel müdür olarak görev yapan Arnold'un yeni unvanı CEO olacak.

Teknik direktör ve yüksek bonservisli transfer seçimleri konusunda eleştirilen Woodward döneminde Manchester United ligde şampiyonluk yaşayamazken birer kez UEFA Avrupa Ligi, Federasyon Kupası ve Lig Kupası zaferleri yaşadı.