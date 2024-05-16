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Manchester United'da Amad Diallo'dan Arda Güler gol sevinci

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#Manchester United#Arda Güler#Amad Diallo
Manchester Unitedda Amad Diallodan Arda Güler gol sevinci
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 08:21

İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ın Newcastle United'ı 3-2 mağlup ettiği maçta Amad Diallo, Arda Güler'in gol sevincini yaptı.

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İngiltere Premier Lig 34. hafta erteleme maçında Manchester United ile Newcastle United karşılaştı. Old Trafford'daki gol düellosunu ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Manchester United'ın gollerini 31. dakikada Mainoo, 57. dakikada Diallo ve 84. dakikada Hojlund atarken Newcastle'ın sayılarını 49'da Gordon, 90+2'de Hall kaydetti.

Bu sonuçla Manchester United son hafta öncesi puanını 57'ye yükseltti, Newcastle United ise 57 puanda kaldı.

DIALLO'DAN ARDA GÜLER SEVİNCİ

Manchester United'da ligde bu sezon ilk golünü atan Amad Diallo, golünü Arda Güler'in gol sevinciyle yaptı. Diallo'nun gol sevinci sosyal medyada hemen gündem oldu.

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"TEVEKKÜLE DAYANIYOR"

Arda Güler, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda gol sevincinin tevekküle dayandığını söylemişti.

"Gol sevincim tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğineinanıyorum. Benim kötü gördüğüm sakatlıklar olabilir ama çok çalıştığım sürece her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Her gün çok çalışıyorum, gerisini de Allah'a bırakıyorum"

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#Manchester United#Arda Güler#Amad Diallo

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