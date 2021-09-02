Manchester United'da 7 numaralı forma yeniden Ronaldo'nun
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 7 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.
Eski futbolcusu Ronaldo'yu 12 yıl aradan sonra yeniden kadrosuna katan Manchester United, Uruguaylı Edinson Cavani'nin giydiği 7 numaralı formanın yeni sezonda Portekizli futbolcuya verildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.
"Muhteşem 7" yorumuyla Ronaldo'nun fotoğrafını paylaşan Manchester ekibi, Cavani'nin bu sezon 27 numaralı formayı giyeceği bilgisini verdi.
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