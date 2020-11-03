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DHA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 16:01 | Son Güncelleme:

Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer'den Başakşehir yorumu

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Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer'den Başakşehir yorumu
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Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Gurubu'ndaki rakibi Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte o açıklamalar...

SOLSKJAER: "ZOR BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Teknik direktör Solskjaer, yarın zorlu bir maça çıkacaklarını söylerken, "Çok fazla eksiğimiz var. Hangi maçı oynadığımız önemli değil, her maça kazanmak için çıkıyoruz. Aynı motivasyonla hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Yarın 3 puana odaklanmış durumdayım ve bunu alabileceğimizi düşünüyorum. Futbol virüsten dolayı çok etkilendi. Normalde deplasman maçlarında Türkiye’de çok ateşli taraftarları olan kulüpler var. Taraftarı önünde oynamak her takım için avantaj ancak şu an çok farklı bir durum" dedi. 

TAKIMDA 4 EKSİK!

Koronavirüs karantinasındaki Alex Telles, sakatlıkları süren Phil Jones ve Eric Bailly ile rehabilitasyon süreci devam eden Jesse Lingard deplasmana giden kafilede yer almayacak.

Lig maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anthony Martial ise takımdaki yerini alacak.

 

Manchester United Teknik Direktörü Solskjaerden Başakşehir yorumu

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