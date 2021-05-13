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GeriFutbol Manchester United taraftarı bu kez abarttı! Otobüsün önünü kestiler
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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2021 - 23:57 | Son Güncelleme:

Manchester United taraftarı bu kez abarttı! Otobüsün önünü kestiler

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Manchester United taraftarı bu kez abarttı! Otobüsün önünü kestiler

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da taraftarlar, kulüp yönetimine olan protestolarını sürdürdüler. Liverpool maçı öncesi rakip takımın otobüsünün önünü kesen taraftarlar, otobüsün lastiklerini patlattılar.

Spor Arena Dış Haber - Manchester United'ın Liverpool'u konuk ettiği mücadele öncesi ev sahibi ekibin taraftarları, kulüp sahibi Glazer ailesine gösterdikleri protestonun dozunu artırdı.

2 Mayıs'ta sahayı işgal etmeleri nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşma öncesi Old Trafford Stadı'nın çevresinde Liverpool kafilesini bekleyen taraftarlar, mücadeleyi oynatmamak için bir anda otobüsün yolunu kestiler.

Manchester United taraftarı bu kez abarttı Otobüsün önünü kestiler

Araçlarıyla otobüsün geçtiği yolu kapatan taraftarlar, otobüsün lastiklerini patlattı. Polis olaya müdahale ederken, Liverpool oyuncuları başka bir otobüse binerek stada ulaştı.

Manchester polisi yaptığı açıklamada, "Old Trafford Stadı'nın dışında, bir kısım taraftarın fikstürün bozulmasına yönelik protestolarının farkındayız. Olaylara müdahale eden görevliler, barışçıl protesto hakkına saygı duymakla birlikte, iki kişiyi gözaltına almıştır" ifadelerini kullandı.

Manchester United taraftarı bu kez abarttı Otobüsün önünü kestiler

Öfkesi dinmeyen Manchester United taraftarının, stada ulaşan Liverpool oyuncularına doğru işaret fişeği ve gaz bombaları ve şişe attıkları belirtildi.

United taraftarı, Glazer ailesinin maçtan önce kulübü satışa çıkarma sözü istediği ve protestoların dozajını bu nedenle artırdığı ifade edildi.

Manchester United taraftarı bu kez abarttı Otobüsün önünü kestiler

Manchester United taraftarı bu kez abarttı Otobüsün önünü kestiler

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