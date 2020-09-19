AA Spor
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Manchester United, Premier Lig'e kötü başladı
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Crystal Palace, Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.
Konuk ekip Crystal Palace, Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Townsend'in 7, Zaha'nın 74 (penaltıdan) ve 85. dakikalardaki golleriyle kazandı.
Manchester United'ın golü ise 80. dakikada Van de Beek'ten geldi.
Crystal Palace 2'de 2 yaparken, Manchester United oynadığı ilk maçı kaybetmiş oldu.
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