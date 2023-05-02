Manchester United transferde Harry Kane'in alternatifini belirledi! Kolo Muani...

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Gol yollarında sorun yaşayan ve kadrosunda sadece iki santrfor bulunan İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'in gelecek yaz transfer döneminde dokuz numara transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sky Sports'un Almanya'da yayın yapan kanalı olan Sky Deutschland, Kırmızı Şeytanlar'ın forvet transferiyle ilgili büyük bir iddia ortaya attı.

UNITED'IN BİR NUMARALI HEDEFİ HARRY KANE

İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre Manchester United'ın santrfor transferi konusunda öncelik verdiği isim ligin bir diğer dev takımı olan Tottenham Hotspur'un forması giyen Harry Kane. Manchester ekibinin teknik direktörü Erik Ten Hag, İngiliz forveti kadrosunda görmeyi çok istiyor.

Fakat bu transferin önünde bir engel var: Tottenham Hotspur Kulüp Başkanı Daniel Levy. İngiliz iş insanının Kane'i satmak istemediği konuşuluyor.

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UNITED KOLO MUANI'NİN PEŞİNDE

Sky Deutschland'ın haberine göre Manchester United, Kane'in transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda rotasını Almanya'ya çevirecek. Kırmızı Şeytanlar, Eintracht Frankfurt forması giyen Kolo Muani'yi transfer etmeye çalışacak.

Sky Deutschland ayrıca Victor Osimhen'in de tıpkı Kolo Muani gibi Kane'in alternatifi olarak belirlendiği belirtti. Fakat İngiliz ekibi, Kane transferinin gerçekleşmemesi durumunda önceliğini Kolo Muani'ye verecek.

FRANKFURT MUANI İÇİN 105 MİLYON EURO İSTİYOR

Fransız forvet Kolo Muani'yi transfer etmek isteyen tek kulüp Manchester United değil. Almanya Bundesliga'nın dev ekibi Bayern Münih'te 24 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor. Muani'nin forma giydiği takım olan Eintracht Frankfurt ise yıldız oyuncusunu transfer etmek isteyen kulüplerden 105 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor.

Eintracht Frankfurt'un sportif direktörü Markus Krösche, Muani'nin olası transferi hakkında Sky Deutschland'a bir röportaj verdi. Alman futbol insanı şunları söyledi: "Bir forvet oyuncusunun büyük takımların arzusunu uyandırması normal bir şey. Bayern Münih onu isteyen tek kulüp değil. Kolo şu an bizimle çok mutlu. Burada kendisini rahat hissediyor ve bizimle birlikte çalışabileceği birçok gelişim alanı var."

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MUANI'NİN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 65 MİLYON EURO

Manchester United ve Bayern Münih'in rüyalarını süsleyen Randal Kolo Muani'nin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 65 milyon Euro. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 40 maça çıktı ve 20 gol, 14 asist ile oynadı.