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Manchester United, Galatasaray maçı öncesi farklı kazandı!

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#Manchester United#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi
Manchester United, Galatasaray maçı öncesi farklı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 23:21

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Everton'ı 3-0 yendi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçı öncesi moral depoladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden olan Manchester United, Premier Lig'in 13. haftasında Everton ile karşılaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Manchester United; 3. dakikada Alejandro Garnacho, 56. dakikada Marcus Rashford (penaltı) ve 75. dakikada Anthony Martial'ın golleriyle galibiyete uzandı.

Son haftalarda ligde çıkış yakalayan Manchester United, son 6 lig maçının 5'ini kazandı.

Manchester United, bu galibiyetle puanını 24'e çıkardı. Düşme hattındaki Everton ise 4 puanda kaldı.

İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında temsilcimiz Galatasaray ile 29 Kasım Çarşamba günü Rams Park'ta karşılaşacak.

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#Manchester United#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi

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