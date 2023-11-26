Manchester United, Galatasaray maçı öncesi farklı kazandı!

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden olan Manchester United, Premier Lig'in 13. haftasında Everton ile karşılaştı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Manchester United; 3. dakikada Alejandro Garnacho, 56. dakikada Marcus Rashford (penaltı) ve 75. dakikada Anthony Martial'ın golleriyle galibiyete uzandı.
Son haftalarda ligde çıkış yakalayan Manchester United, son 6 lig maçının 5'ini kazandı.
Manchester United, bu galibiyetle puanını 24'e çıkardı. Düşme hattındaki Everton ise 4 puanda kaldı.
İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında temsilcimiz Galatasaray ile 29 Kasım Çarşamba günü Rams Park'ta karşılaşacak.
👀 Alejandro Garnacho'dan müthiş röveşatapic.twitter.com/4pI562GHJ7— Spor Arena (@sporarena) November 26, 2023