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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.12.2020 - 01:51 | Son Güncelleme:

Manchester United, Everton'ı 2 golle geçti!

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Manchester United, Everton'ı 2 golle geçti!
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İngiltere Lig Kupası'nda Everton'ı 2-0 yenen Manchester United, yarı finale yükseldi.

Everton, Goodison Park Stadı'nda oynanan Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında, Manchester United'ı konuk etti.

Manchester United, ilk yarısı golsüz geçen karşılaşmadan 88. dakikada Edinson Cavani ve 90 6. dakikada Anthony Martial'ın attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, karşılaşmaya yedek başlarken 89. dakikada Abdoulaye Doucoure'nin yerine oyuna girdi.

Manchester United, bu sonuçla Brentford, Manchester City ve Tottenham'dan sonra kupada yarı finale çıkan son takım oldu.

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