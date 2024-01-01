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Galatasaray ile adı anılıyordu, yeni adresi açıklandı! Manchester United duyurdu...

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#Almanya Bundesliga#Manchester United#Donny Van De Beek
Galatasaray ile adı anılıyordu, yeni adresi açıklandı Manchester United duyurdu...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 15:00

Manchester United, 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Donny van de Beek’in sezon sonuna kadar Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a kiralandığını açıkladı.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek’in sezon sonuna kadar Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a kiralandığını duyurdu.

Galatasaray ile adı anılıyordu, yeni adresi açıklandı Manchester United duyurdu...

GALATASARAY İLE ADI ANILDI

Ajax altyapısında yetişen van de Beek, 2020 yılında 39 milyon Euro bedelle Manchester United’a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcunun adı, son dönemde Galatasaray ile anılıyordu.

Hollandalı futbolcu, bu sezon kırmızılılarla 1’i Premier Lig, 1’i EFL Cup olmak üzere 2 maçta forma giyerken, toplamda 21 dakika süre aldı.

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#Almanya Bundesliga#Manchester United#Donny Van De Beek

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