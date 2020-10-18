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Futbol
Haber Giriş: 18.10.2020 - 00:34 | Son Güncelleme:

Manchester United, deplasmanda farklı kazandı

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Manchester United, deplasmanda farklı kazandı
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İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Newcastle United'ı 4-1 yendi.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Luke Shaw'ın kendi kalesine attığı golle geriye düşen Manchester ekibi, 23. dakikada Harry Maguire ile eşitliği yakaladı.

İkinci yarıda kazanılan penaltı atışından yararlanamayan Portekizli Bruno Fernandes, 86. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.

Ev sahibi ekip, 90. dakikada Aaron Wan-Bissaka ve 90 6. dakikada Marcus Rashford'un golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti.

Bu galibiyetle Manchester United puanını 6'ya çıkardı, Newcastle United ise 7 puanda kaldı.

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