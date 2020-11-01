Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Manchester United Arsenal maçı İngiltere Ligi'nde derbi mücadelesine tanık edecek. Şu ana kadar 213 defa karşı karşıya gelen iki takımdan Manchester United 90, Arsenal ise 73 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 49 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Çıktıkları son 10 karşılaşmada ise Arsenal'in 3 galibiyeti bulunurken Manchester United'ın 4 galibiyeti dikkat çekiyor. Peki, Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Manchester United Arsenal maçı her iki takım için önem arz edecek. Premier Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 7 puan elde ederek kötü bir başlangıç yapan Manchester United, kendisiyle aynı kaderi taşıyan Arsenal ile karşılaşacak. Peki, Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
MANCHESTER UNİTED ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig'in 8'inci hafta mücadelesinde Manchester United, Arsenal'i konuk edecek. 1 Kasım Pazar günü saat 19.30'da oynanacak mücadele, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı izlenebilecek.
ARSENAL DUNDALK MAÇI TARİHE GEÇTİ
UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları geride kalırken Arsenal-Dundalk maçında ilginç bir olay yaşandı. Ev sahibi Arsenal’ın 3-0 kazandığı maçta konuk İrlanda temsilcisi hiç faul yapmadı. Dundalk, bir Avrupa Ligi maçını faul yapmayan ilk ekip olarak tarihe geçti. · DUnDAlk Teknik Direktörü Filippo Giovagnoli bu durumu şöyle değerlendirsi: “Çok nazik ve bir o kadar beyefendi takımız. Çok mücadele ettiler ancak rakibi başka şekilde durdurmaya çalıştılar.”
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