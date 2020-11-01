Manchester United Arsenal maçı her iki takım için önem arz edecek. Premier Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 7 puan elde ederek kötü bir başlangıç yapan Manchester United, kendisiyle aynı kaderi taşıyan Arsenal ile karşılaşacak. Peki, Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

MANCHESTER UNİTED ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 8'inci hafta mücadelesinde Manchester United, Arsenal'i konuk edecek. 1 Kasım Pazar günü saat 19.30'da oynanacak mücadele, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı izlenebilecek.

ARSENAL DUNDALK MAÇI TARİHE GEÇTİ

UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları geride kalırken Arsenal-Dundalk maçında ilginç bir olay yaşandı. Ev sahibi Arsenal’ın 3-0 kazandığı maçta konuk İrlanda temsilcisi hiç faul yapmadı. Dundalk, bir Avrupa Ligi maçını faul yapmayan ilk ekip olarak tarihe geçti. · DUnDAlk Teknik Direktörü Filippo Giovagnoli bu durumu şöyle değerlendirsi: “Çok nazik ve bir o kadar beyefendi takımız. Çok mücadele ettiler ancak rakibi başka şekilde durdurmaya çalıştılar.”