Manchester United 3 - 1 Burnley (Maç özeti)
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United, Burnley'yi 3-1 yendi. Solskjaer'in öğrencileri, ligde üst üste 5. maçlarını kazanmış oldular.
Puan tablosunun 2. basamağındaki Manchester United, haftaya 16. sırada başlayan Burnley'yi ağırladı.
Manchester United, Greenwood'un 48 ve 84, Cavani'nin 90 3'üncü dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı. Burnley'nin golünü, 50. dakikada Tarkowski kaydetti.
Ligde arka arkaya 5. galibiyetini alan Manchester United, puanını 66'ya çıkardı. 33 puanda kalan Burnley ise 17. sıraya geriledi.
Manchester United, gelecek hafta Leeds United'a konuk olacak. Burnley ise Wolves deplasmanına gidecek.
10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...